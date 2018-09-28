Beslenme alışkanlıkları saç sağlığını etkiliyor

DOĞRU BESLENME İLE SAĞLIKLI SAÇLAR

Saçlarınız, vücudunuzdaki altta yatan sorunların işaretlerini tespit eden ilk yer olabilir. Saç kökü, etrafını saran damarlar sayesinde beslenmektedir. Saçların beslenmesinde tükettiğimiz besinlerin ve vitaminlerin önemi, saçlarımıza sürdüğümüz krem, şampuan ya da uygulanan bakımlardan çok daha faydalıdır. Beslenme karmaşık bir konudur, doğru beslenmenin etkileri dolaylıdır ve genellikle ortaya çıkması yavaştır. Özellikle saçlar herhangi bir uyarana cevap vermekte yavaş davranır.