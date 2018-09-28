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alışkanlıkları sağlığını etkiliyor

ların sağlıklı bir şekilde uzaması, parlak ve canlı görünüme sahip olması tükettiğimiz besinlerle de ilişkili bir konudur. Tükettiğiniz sağlıklı ve doğru besinler daha güçlü saçlara sahip olmanız adına büyük önem taşıyor. Saç Bakım Uzmanı Serap Öztürk Niya, alışkanlıklarının saç sağlığı üzerindeki etkilerini sizler için anlattı.

Giriş Tarihi: 28.9.2018 16:53 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 16:53
Beslenme alışkanlıkları saç sağlığını etkiliyor

DOĞRU BESLENME İLE SAĞLIKLI SAÇLAR

larınız, vücudunuzdaki altta yatan sorunların işaretlerini tespit eden ilk yer olabilir. Saç kökü, etrafını saran damarlar sayesinde ktedir. Saçların beslenmesinde tükettiğimiz besinlerin ve vitaminlerin önemi, saçlarımıza sürdüğümüz krem, şampuan ya da uygulanan bakımlardan çok daha faydalıdır. Beslenme karmaşık bir konudur, doğru beslenmenin etkileri dolaylıdır ve genellikle ortaya çıkması yavaştır. Özellikle saçlar herhangi bir uyarana cevap vermekte yavaş davranır.

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Beslenme alışkanlıkları saç sağlığını etkiliyor
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