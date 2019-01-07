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Cildinize nefes aldıracak maske tarifleri!

Evrenin cömertliği, sunduğu imkan ve olanaklarla cildimiz için harika fırsatlar yaratıyor. Modern zamanın stresi, şehrin keşmekeşi, kullandığımız ürünler, hava kirliliği gibi birçok etken, cildimizi yorarken, güzelliğin ana kaynağı olan doğa, cildimiz için de en özel sırlarını tüm aracılığıyla sunuyor. Bu noktada siz de doğal maskelerden yararlanabilir ve güzelliğinizi bir imzaya çevirebilirsiniz. Terapisti İnci Soydan doğal maske ve peeling tarifi veriyor.

Giriş Tarihi: 7.1.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 17:49
Cildinize nefes aldıracak maske tarifleri!

DOĞAL MASKELERLE CİLDİNİZİ TAZELEYİN

Geçen zamanın yanı sıra kullandığımız birçok ürünün içeriğindeki kimyasal bileşenler, cildin gözenekli dokusunun tıkınmasına ve nefes almasına engel olur. Bu noktada cilde nefes aldıracak yöntemlere başvurmak gerekir. Cildin ihtiyaç duyduğu nem ve etkili bakımı sağlamak içinse doğanın mucizelerinden yararlanmak mümkün. Üstelik evde kolaylıkla hazırlanabilecek tariflerle yeni yılda cildi yenileyebilir ve koruyabilirsiniz. Dinlenmiş ve genç bir ifadeye sahip olmak için uzun uğraşlar yerine doğanın sunduğu armağanları değerlendirerek cildinize yatırım yapabilirsiniz.

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Cildinize nefes aldıracak maske tarifleri!
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