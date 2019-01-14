Haberler > Kadın Haberleri > Makyajsız cildin canlı görünmesinde etkili öneriler

cildin canlı görünmesinde etkili öneriler

Sağlıklı bir cildin en önemli özelliklerinden biri de canlı görünmesidir. Cildinizin da nasıl sağlıklı ve canlı görünmesi konusunda tüm püf noktaları sizinle paylaştık. İşte makyajsız bir cildin canlı görünmesi için ipuçları...

Giriş Tarihi: 14.1.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 12:49
Makyajsız cildin canlı görünmesinde etkili öneriler

CİLDİNİZİ GÜNDE İKİ KEZ TEMİZLEYİN

Ciltte gece boyunca biriken yağ ve atıklardan; gün içinde ise kir, toz ve makyajdan arındırmanız gerekiyor. Bu yüzden mutlaka cildinizi sabah-akşam olmak üzere günde iki kez temizleyin.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Makyajsız cildin canlı görünmesinde etkili öneriler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN