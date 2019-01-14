Makyajsız cildin canlı görünmesinde etkili öneriler

CİLDİNİZİ GÜNDE İKİ KEZ TEMİZLEYİN



Ciltte gece boyunca biriken yağ ve atıklardan; gün içinde ise kir, toz ve makyajdan arındırmanız gerekiyor. Bu yüzden mutlaka cildinizi sabah-akşam olmak üzere günde iki kez temizleyin.