Makyajsız cildin canlı görünmesinde etkili öneriler
Sağlıklı bir cildin en önemli özelliklerinden biri de canlı görünmesidir. Cildinizin makyajsız da nasıl sağlıklı ve canlı görünmesi konusunda tüm püf noktaları sizinle paylaştık. İşte makyajsız bir cildin canlı görünmesi için ipuçları...
Giriş Tarihi: 14.1.2019 11:58Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 12:49
CİLDİNİZİ GÜNDE İKİ KEZ TEMİZLEYİN
Ciltte gece boyunca biriken yağ ve atıklardan; gün içinde ise kir, toz ve makyajdan arındırmanız gerekiyor. Bu yüzden mutlaka cildinizi sabah-akşam olmak üzere günde iki kez temizleyin.