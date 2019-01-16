Kadınların gizli hastalığı: PKS

PELVİK AĞRI NEDİR?

Pelvik ağrı, günümüzde kadınların "Kadın Hastalıkları ve Doğum" uzmanlarına başvuru sebepleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Toplumda kadınlarda sık görülen kronik pelvik ağrının adet dönemi kaynaklı doğal ağrılar, yumurtalık kistleri, idrar yolu enfeksiyonları ve psikiyatrik sorunlar gibi pek çok sebebi bulunmaktadır. Pelvik Konjesyon Sendromu (PKS) da,pelvik ağrı yapan önemli sebeplerden bir tanesidir. Bununla birlikte PKS, az bilinen ve tanı konması görece zor olan bir durum olması sebebiyle genellikle atlanan bir tablodur. Kadınlarda sebebi başka patolojiler ile açıklanamayan karın ağrıları, idrarda gizli kanama ve pelvik bölgede, kasıklarda belirgin varisler ile seyreden bir hastalıktır.