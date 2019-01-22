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Kan şekerini dengeliyor açlık krizlerini önlüyor! Yoğurdunuza karıştırın...

Bazen ne yerseniz yiyin doymuyor, yemeklerden sonra tatlı krizlerine mi giriyorsunuz? Masadan kalkalı henüz bir – iki saat olmasına rağmen kendinizi yine buzdolabının önünde mi buluyorsunuz? Ani bastıran açlık nedeniyle tabağınızdaki yemekleri hızla tüketiyor musunuz? Siz de pek çok kişinin ortak sorunu olan “açlık krizlerine” yakalanıyorsanız zaman kaybetmeden bir doktora başvurun! Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker açlık krizlerini önlemenin 10 yolunu anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 22.1.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 22.1.2019 10:52
Kan şekerini dengeliyor açlık krizlerini önlüyor! Yoğurdunuza karıştırın...

Sık açlık krizleri ve yeme atakları çağımızın önemli bir problemi olan obezite ile diyabet gibi kronik hastalıklara zemin hazırlayan ciddi bir problem. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker açlık krizlerini önlemek içinse öncelikle altında yatan etkeni tespit etmek gerektiğine dikkat çekerek, "Bunun nedeni, insülin direnci gibi hormonal bir bozukluk veya hatalı beslenme alışkanlığı olabilir. Sıkça yaşanan açlık krizlerinde laboratuvar tetkiklerinden sonra gerekirse doktor kontrolünde ilaç kullanımı gerekebilir. İster insülin direnci olsun isterse hatalı beslenme alışkanlığı, beslenmenin düzenlenmesi bu sorunu önlemenin olmazsa olmaz yolunu oluşturuyor" diyor.

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Kan şekerini dengeliyor açlık krizlerini önlüyor! Yoğurdunuza karıştırın...
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