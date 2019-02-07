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dişleri tedavi ettiği ortaya çıktı! Kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmez...

İrlanda'da yapılan bir araştırma sonucunda her zaman elinizin altında bulunan o hapın dişleri tedavi ettiği ortaya çıktı. Çürük dişleri tedavi eden hapın, hangi hap olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız.

Giriş Tarihi: 5.2.2019 16:40 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 11:06
Çürük dişleri tedavi ettiği ortaya çıktı! Kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmez...

Kuzey İrlanda'nın Belfast Queen's Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, her zaman kullanılan o hapın hafif dozda bile alındığında dişlerin yenilenmesini ve çürüklerin tedavi edilmesini sağladığı ortaya çıktı.

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Çürük dişleri tedavi ettiği ortaya çıktı! Kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmez...
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