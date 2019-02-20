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Cildin yaşlara göre ihtiyaçları neler?

Sağlıklı bir cilde sahip olmanın öncelikli şartı bilinçli beslenmedir. Peki cildimizin yıllara medyan okuması için yiyip içtiklerimize dikkat etmek dışında neler yapılabiliriz?

Giriş Tarihi: 20.2.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 16:45
Cildin yaşlara göre ihtiyaçları neler?

20'Lİ YAŞLAR

Hormonların en üst seviyede olduğu yirmili yaşlarda cildiniz adeta altın çağını yaşar. Östrojen gibi gençlik hormonları cildinize her daim sağlıklı ve ışıltılı bir görünüm kazandırır. Ancak, yirmili yaşlarda bile ciltte kırışıklıklar oluşmaya başlayabiliyor. Bu nedenle cildinizin kir ve yağdan düzenli olarak arındırılması son derece önemlidir. Genç olmanın tüm avantajlarını sonuna kadar yaşayabileceğiniz bu yaşlarda cildinizin mükemmel görünmesini sağlamak için sigara içmekten kaçınmak ve yeterince uyumak gibi temek sağlıklı yaşam ritüellerine dikkat etmeniz yeterli olacaktır.

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Cildin yaşlara göre ihtiyaçları neler?
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