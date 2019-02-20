Cildin yaşlara göre ihtiyaçları neler?

20'Lİ YAŞLAR

Hormonların en üst seviyede olduğu yirmili yaşlarda cildiniz adeta altın çağını yaşar. Östrojen gibi gençlik hormonları cildinize her daim sağlıklı ve ışıltılı bir görünüm kazandırır. Ancak, yirmili yaşlarda bile ciltte kırışıklıklar oluşmaya başlayabiliyor. Bu nedenle cildinizin kir ve yağdan düzenli olarak arındırılması son derece önemlidir. Genç olmanın tüm avantajlarını sonuna kadar yaşayabileceğiniz bu yaşlarda cildinizin mükemmel görünmesini sağlamak için sigara içmekten kaçınmak ve yeterince uyumak gibi temek sağlıklı yaşam ritüellerine dikkat etmeniz yeterli olacaktır.