Dünyaya gönül eli uzatıyor

Emine Erdoğan, dünyanın pek de alışık olmadığı bir first lady… Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtiçi ve yurtdışı ziyaretlerinde sadece protokolde fotoğraf veren lider eşlerinden olmadı hiçbir zaman… Gittiği her coğrafyanın sorununa eğildi, çözüm geliştirdi, sonra da takibi bırakmadı. Zulüm ve yoksullukla mücadele eden halkların yanında oldu, insan hakları ihlallerine şiddetle karşı çıktı. Hatırlayın, dünya Arakan'daki soykırımı Emine Erdoğan sayesinde duydu. 2009'da Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları ve insani yardım ambargosu uygulanması üzerine Arap dünyası ve Batılı ülke liderlerinin eşlerini İstanbul'da bir araya getirdi. Tüm dünyaya 'savaşı durdurun' çağrısında bulunan tek first lady olarak tarihe geçti. 2012'de milyonlarca annenin duygularına tercüman olan bir konuyu dünya gündemine taşıdı: Myanmar… Can güvenliği riskine rağmen yaşanan insanlık dramını görmek için bölgeye gitti. Myanmar'a yardım kampanyasının başlamasına vesile oldu. Pakistan'a yardım eli uzattı.Erdoğan'ın çabasına uluslararası toplum da duyarsız kalamadı. 15 Şubat 2011'de Brüksel'de barış, özgürlük ve demokrasi alanındaki çalışmalarından ötürü kendisine 'Prix de la Fondation' ödülü verildi. Oradaki konuşması hafızalara kazındı: "Kabil'deki, Bağdat'taki, Tiflis'teki, Darfur'daki kadının barış mücadelesi aynı zamanda bir onur mücadelesidir. Kahire ve Tunus'taki kadının demokrasi mücadelesi aynı zamanda bir adalet mücadelesidir. Gazze'deki kadının mücadelesi, özgürlük mücadelesi olduğu kadar bir evlat mücadelesi, bir ekmek, bir var olma mücadelesidir. Bizler bir kadın ve bir anne olarak, gözlerini hayata ilk defa açan, ilk defa ışığı gören, gözleri gelecek için umutla parlayan bebekleri gördük. Yeryüzünün neresinde olursa olsun huzur ve barış iklimi tehdit altında olan, özgürlüğüne kastedilen, demokrasi kendisi için lüks görülen her insanın derdi bizim derdimiz, mücadelesi, bizim mücadelemizdir. Bu mücadelede, çifte standardı, ayrımcılığı, özel şartları reddediyoruz."Eylül 2018'de Londra'daki 'Küresel Donörler Forumu' kapsamında Hayırseverlik Mirası Ödülleri'nin dağıtıldığı törende Emine Erdoğan 'İnsani Hizmet Takdir Ödülü'nü aldı. Törene de Küresel Donörler Forumu Direktirü Wasif Khan'ın konuşması damga vurdu: "Dünyanın neresinde Müslüman hayırseverler bir hayır işliyor- sa Türkiye'nin en ön cephede olduğunu görürsünüz. O olmasaydı kimse Arakan'la oradaki soykırımla ilgileniyor olmayacaktı. Şu anda orada neler olup bitti- ği biliniyorsa bu First Lady Erdoğan sayesindedir…" Kadın ve kız çocuklarının sorunlarının çözümüne gösterdiği ilgiyle Birleşmiş Milletler tarafından örnek gösterilen bir isim oldu.İklimdeğişikliği ve çevre problemlerine karşı duyarlılığıyla Türkiye'de farkındalık yarattı. Kendi himayesiyle 2017'de başlatılan 'Sıfır Atık Projesi', gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmamızı sağlayacak. 2023'e kadar tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından uygulamaya geçecek olan projeyle, şu anda yüzde 13 seviyelerinde olan geri kazanım oranı 2023'te yüzde 35'e, 2030'da yüzde 60'a çıkacak. Projeyle 2023'te yıllık 20 milyar TL tasarruf edilecek. Emine Erdoğan, modern tıbbın tamamlayıcısı olarak görülen geleneksel tıp sağlıklı yaşam, doğal beslenme alışkanlıklarıyla ilgili de çalışmalar yapıyor.Erdoğan, Türkiye'de öncülük ettiği kampanyalarla kadınların siyasette, iş hayatında ve toplumda hak ettiği yeri alması için çalışıyor. Himayesine aldığı projeler Türk kadınına hem cesaret hem de güç veriyorSadece dünyada mı? Emine Erdoğan Türkiye'de eğitimden sağlığa, kadın sorunlarından engellilerin problemlerine kadar pek çok meselede öncü rol üstlendi. Kadınların aile içinde, toplumsal, siyasi ve iş hayatında hak ettiği yeri alması için çaba sarf eden first lady, sivil toplum kuruluşlarının kampanyalarını himaye ederek, seslerinin duyulmasına katkı sağladı. Siyasetçi eşlerinin pasif katılımını aktif bir gönül elçiliğine çeviren Emine Erdoğan, bakan, vali, belediye başkanı, büyükelçi eşlerini de bu hizmetlerin içine kattı. Toplumda gönüllülük bilincini artırmak ve kamu hizmetleri uyumunu sağlamak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri' projesini bizzat himaye etti. Türkiye'nin 81 ilinden vali eşleri ile birlikte kadın, yaşlı, çocuk, engelli, gazi ve şehit aileleri, yoksullar ve madde bağımlıları gibi grupların yaşam kalitesini yükseltmek üzere başlatılan 'gönüllülük seferberliği' en iyi kamu projesi dalında 'altın pusula ödülü' aldı.Kadının iş hayatında ve siyasette daha aktif rol alması için çabalayan Emine Erdoğan, birçok uluslararası konferansa destek verirken, kadınları siyasete katılım noktasında cesaretlendirdi. Kız çocuklarının okutulmaması sorununa karşı Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte yurt çapında büyük bir seferberlik başlattı. 'Haydi Kızlar Okula' kampanyası ile 300 bine yakın kız çocuğunun okuma-yazma öğrenmesine ve okula gitmesine vesile oldu. Eğitim konusundaki bu gayreti 'Ana-Kız Okuldayız' kampanyasıyla yeni bir boyut kazandı. İsmini verdiği kampanyayla 2 milyon 139 bin 981 yetişkin okuma-yazma sertifikası aldı. Emine Erdoğan çocuklara şiddet uygulanmasına, onların zorunlu olarak çalıştırılmasına karşı da mücadele etti. 'Kardeş Aile Projesi'nde büyük emeği bulunan Emine Erdoğan'ın desteklediği Okuryazarlık Seferberliği'yle 1 yılda 800 binden fazla okuma yazma bilmeyen vatandaş okur-yazar oldu.Dünyanınen etkili liderlerinden birisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatında aktif şekilde yanında yer alan, Türkiye'de kadın, engelli, eğitim, çocuk, hayvan, çevre haklarıyla ilgili birçok projeye imza atan, Arakan'dan Gazze'ye, Somali'den Pakistan'a dört bir yanda kadın ve çocuklara destek veren, Türkiye'nin en güçlü kadını Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel açıklamalarda bulundu... Dünyanın her yanından, toplumun her kesiminden kadınlarla her zaman bir olduğunu söyleyen Erdoğan, "Kadın ve erkek bir bütünün iki yarısıdır. Tıpkı bir kuşun iki kanadı gibi. Bir kuş nasıl tek kanatla uçamazsa, insanlık da tek taraflı ilerleyemez. Kadınlarını, hayatın çeşitli alanlarından men eden toplumlar gelişemez" dedi. Türk kadınının devlet yönetiminden eğitime, kültürden sosyal yaşama kadar her alanda erkeğin yanı başında yer aldığını ifade eden Erdoğan, "Doğu'da ve Batı'da kadının akıl almaz olumsuz muamelelere maruz bırakıldığı dönemlerde bu topraklarda kadın hep öncü olmuştur" diye konuştu. Erdoğan, "Kadınların var olmadığı bir demokrasi mücadelesi başarıya ulaşamaz" mesajı verdi.