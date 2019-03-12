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Şeker hastası olmamak için bu besini tüketin! Faydalarıyla binbir derde deva mucizevi !

Trapical bir meyve olan kudret narını pazar tezgahlarında sıkça görürüz. Görüntüsü hayli ilginç olan kudret narının vücudumuza faydalarıda saymakla bitmiyor. Anavatanı olmasa da ülkemizde de yetiştirilen kudret narı başta olmak üzere , guatr, romatizma gibi birçok hastalığa derman oluyor. İşte kudret narının mucizevi faydaları ve bu süper sağlıklı besinin kullanım şekilleri...

Giriş Tarihi: 12.3.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 10:48
Şeker hastası olmamak için bu besini tüketin! Faydalarıyla binbir derde deva mucizevi besin!

Kudret narı, değişik görüntüsü nedeniyle halk arasında acayip elma olarak adlandırılan tropik iklimlerde yetişen bir bitkidir. Ülkemizde de yetişen kudret narı, içerdiği vitaminler ve mineraller ile sağlığımıza çok faydası bulunur. Bağışıklık sistemini güçlendiren, mide-bağırsak sorunlarını gideren, cinsel birçok rahatsızlığı iyileştiren kudret narının faydaları nelerdir sizler için inceledik.

KUDRET NARI

Kudret narının faydalarına geçmeden önce bu mucizevi bitkiden biraz bahsedelim. Kudret narı, kabakgiller ailesinden olup tropik iklimde yetişen gıda ve ilaç olarak kullanılan bir bitkidir. Asya, Afrika, Uzak Doğu ve Güney Amerika'da yetişen kudret narı, ülkemizde özellikle Bursa ve Yalova'da yetiştirilmektedir. Yaz aylarında çiçek açan, sarmaşık formunda olan kudret narı, oldukça değişik bir görüntüye sahiptir.

Kudret narı, pek çok aktarda zeytinyağı veya bal ile karıştırılmış formları ile satılıyor. Diğer yandan kudret narının macun hali de yine aktarlarda satılıyor. Ama isterseniz evinizde yine aktarlardan satın alacağınız tohumu ile evinizde yetiştirebilirsiniz.

Kudret narının tadı acı olduğu için genellikle bal ile birlikte hazırlanan kürleri tüketilir. Bal yerine zeytinyağı içinde bekleterek veya reçel ile tatlandırarak da yapabilirsiniz.

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Şeker hastası olmamak için bu besini tüketin! Faydalarıyla binbir derde deva mucizevi besin!
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