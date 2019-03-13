Menopoz döneminde saç bakımı nasıl olmalıdır?

40-50 yaş arası kadınların saç dökülmesinden muzdarip olmasının nedenlerinden birisi de menopozdur. Menopoz, kadının artık doğurgan olmadığı ve adet dönemlerinin sona erdiği bir dönemdir. Her kadının belli bir yaşa geldiğinde girdiği doğal bir durumdur.

Menopoz başlangıcında östrojen ve testosteron hormonları saç büyümesi üzerinde en önemli etkiye sahiptir. Menopoz döneminde östrojen seviyeleri azalır ve bu hormon saç büyümesini arttırmada çok önemlidir. Östrojen seviyesi düşerken, testosteron seviyeleri orantısız şekilde artar ve bu da saçın incelmesine ve yüzdeki tüylerin uzamasına neden olabilir. Saçınızı, kadınlığın bu aşamasında mümkün olduğunca sağlıklı tutmak için, menopoz sırasında saç incelmesinin etkilerini azaltmak için aşağıdaki ipuçlarını izleyin.

BESLENMENİZE DİKKAT EDİN

Kırmızı etlerde bulunabilecek protein ve demir bakımından zengin gıdalar gibi saçlarınızın kalitesini artırabilen gıdalar tüketmelisiniz. Turunçgillerde ve diğer meyvelerde bulunan C vitamini de oldukça faydalı olur.

RAHATLAYIN

Stresi minimum seviyede tutun ve geceleri iyi uyuyun. Stres seviyesini düşürmek için günlük egzersiz yapın, saçı sağlıklı tutmak için özellikle saç derisine uyku ve kan dolaşımını iyileştirin.

BOL SU TÜKETİN

Su içmeye özen gösterin ve vücudunuzun ihtiyaç duyduğundan daha fazla şeker içeren meyve suları, gazlı içecekler ve diğer aromalı içecekleri tüketmeyin.

İLAÇ KULLANIMINA DİKKAT EDİN

Doktorunuzla ilaçlarınız hakkında konuşun. Bazı ilaçların saç dökülmesini de içerebilecek yan etkileri vardır. Doktorunuz vücudunuzun nasıl tepki vereceğine bağlı olarak reçetenizi ayarlayabilir.

Menopoz, dedikleri gibi, dünyanın sonu değil, yaşamınızdaki yeni ve heyecan verici bir dönemin başlangıcıdır. Menopoza rağmen daha dolgun saçlara sahip olmak mümkün. Bunun dışında bir saç bakım uzmanından kişiye özel saç terapisi desteği alabilirsiniz.