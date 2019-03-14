Cildiniz için gül suyunun faydaları

TONİK

Mağazalardan satın aldığınız toniklerin çoğu alkol bazlıdır ve cildinizin hızlıca kurumasına neden olabilir. Bu durumda, dokuların iyileşme sürecini engellemeye başlayabilir. Gül suyu bu noktada antibakteriyel bir özelliğe sahiptir ve cildi kurutmadan biriken yağ ve kiri temizleyerek tonik görevini üstlenir. Tonik yerine, gül suyunu kullanmanız cildinizde oluşan gözenekleri açacaktır.



PÜF NOKTASI: Gül suyunu buzdolabında saklamanıza öneririz. Soğuk olarak uygulamanız, cildinizde sıkılaşma yaratacaktır.