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Cildiniz için gül suyunun faydaları

Geçmişte sadece bir aroma olarak biliniyordu. Ancak gül suyunun güzellik alanında birçok yararı ortaya çıktı. Özellikle bakımında kullanılan gül suyu, antienflamatuar, antibakteriyel, temizleyici ve tonlayıcı özelliklere sahiptir. Cildinizin daha parlak ve pürüzsüz olmasını istiyorsanız, gül suyunu kullanmanın en iyi yollarını sizinle paylaştık.

Giriş Tarihi: 14.3.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 14.3.2019 17:36
Cildiniz için gül suyunun faydaları

TONİK
Mağazalardan satın aldığınız toniklerin çoğu alkol bazlıdır ve cildinizin hızlıca kurumasına neden olabilir. Bu durumda, dokuların iyileşme sürecini engellemeye başlayabilir. bu noktada antibakteriyel bir özelliğe sahiptir ve cildi kurutmadan biriken yağ ve kiri temizleyerek tonik görevini üstlenir. Tonik yerine, gül suyunu kullanmanız cildinizde oluşan gözenekleri açacaktır.

PÜF NOKTASI: Gül suyunu buzdolabında saklamanıza öneririz. Soğuk olarak uygulamanız, cildinizde sıkılaşma yaratacaktır.

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Cildiniz için gül suyunun faydaları
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