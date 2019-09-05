Karpuz ve domatesin cildinizi güzelleştiren sırları!

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için besinlerde bulunan karotenoidlerin, özellikle beta karoten ve likopenin oldukça etkili olduğunu söyleyen Diyetisyen Sibel Mumcu, "Havuç, kayısı, domates, biber, kavun, ıspanak, maydanoz, asma yaprağı, dereotu gibi sebze ve meyveler beta-karoten içerir. Likopenler ise, meyve ve sebzelere pembe-kırmızı rengi veren pigmentlerdir. Domates, karpuz, çilek, greyfurtta bolca bulunur. Domates likopen kaynağıdır; cildin daha güzel görünmesini sağlar. Karpuz da domates gibi likopen içerir; cildin kızarmasını, vücudun susuz kalmasını engeller" dedi.