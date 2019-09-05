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ve domatesin cildinizi güzelleştiren sırları!

Güneş ışığının faydaları yanında güneş ışığına fazla maruz kalmak cildimiz için pek sağlıklı olmayabiliyor. , " dikkat ederek güneşin zararlı etkilerinden cildimizi korumak mümkün" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 5.9.2019 12:19 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 12:48
Karpuz ve domatesin cildinizi güzelleştiren sırları!

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için besinlerde bulunan karotenoidlerin, özellikle beta karoten ve likopenin oldukça etkili olduğunu söyleyen , "Havuç, kayısı, , biber, kavun, ıspanak, maydanoz, asma yaprağı, dereotu gibi sebze ve meyveler beta-karoten içerir. Likopenler ise, meyve ve sebzelere pembe-kırmızı rengi veren pigmentlerdir. Domates, , çilek, greyfurtta bolca bulunur. Domates likopen kaynağıdır; cildin daha güzel görünmesini sağlar. Karpuz da domates gibi likopen içerir; cildin kızarmasını, vücudun susuz kalmasını engeller" dedi.

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Karpuz ve domatesin cildinizi güzelleştiren sırları!
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