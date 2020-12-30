Çocuklara alınabilecek en güzel yeni yıl hediyeleri

Yeni yıla girerken hediyeleşmek, eski yılı geride bırakırken geleceğe de tatlı bir göz kırpmak, hatırlamak ve hatırlanmak adına güzel bir gelenek… Hediye almaktan en çok kim memnun olur derseniz size hemen çocuklar derim. Hatta bence hediye verilmesi, sık sık sevindirilmesi gerekenler de hep çocuklar. Onların o mutluluğunu görmekten daha güzel hediye var mıdır bu dünyada? İşte ben de çevremdeki birçok çocuğa "En çok hangi hediyeleri almak sizi mutlu eder?" diye sordum. Onların verdikleri cevaplar arasında ilk beşe girenleri sizlere aktarıyorum. Eğer etrafınızda hediye alacağınız bir çocuk varsa ve ne hediye edeceğinizi bilmiyorsanız işte size çocuklardan tüyolar…

YAP-BOZLAR UZUN SÜRE OYALIYOR

Dört yaş ve üzeri çocukların büyük çoğunluğu puzzle yapmaktan çok hoşlanıyor ve kendilerine farklı farklı yapbozlar alınmasına çok seviniyorlar. Üstelik aileler için de büyük keyif, çünkü çocukları uzun süre oyalıyor. Diğer yandan tüm aileyi aynı masanın etrafında toplama gibi bir gücü var.

RENKLİ BİR HAYAL DÜNYASI

Renk renk boya kalemleri hangi çocuğu mutlu etmez ki… Üstelik çok çeşit var. Kutuları ise çok eğlenceli oluyor. Kız çocukları genelde ev şeklinde erkek çocukları da dinazorlu kutulara bayılıyor. Bir de kâğıttan başka yeri çizmeyen boya kalemleri var. Anneler de onlara bayılıyor, çünkü koltukları, duvarları çizecek endişesi kalmıyor.

BOL RESİMLİ, MACERA DOLU

Kitap her devrin en gözde hediyesi olmaya devam ediyor. Hediye alacağınız çocukların kitap okumayı sevdiğini biliyorsanız, başka bir alternatif düşünmeyin. Eğer okul öncesi dönemdeyse mutlaka içinde etkinlik de olan hikâye kitaplarını tercih edebilirsiniz. Müzikli, bol resimli olanlara da bayılırlar. Daha büyükler için çocuk klasikleri benim her zaman favorimdir.

SAĞLIKLI OYUNCAKLAR

Oyuncak dünyası ışıl ışıl… Bebekler, arabalar, hayvanlar, çeşit çeşit karakterler… Öncelikle çocuğun en sevdiği çizgi film karakterini öğrenin derim ben. Sonrası zaten kolay… Hediye paketini açtığında atacağı çığlığı şimdiden duyabiliyorum. Ama diğer seçenek de ahşaptan yapılmış, hiçbir katkı maddesi kullanılmamış el emeği oyuncaklar olabilir. Üstelik ömür boyu saklayabileceği bir hediye olur.

SÜSLÜ PÜSLÜ ÇOCUKLAR

Kıyafet almak da diğer bir alternatif. Öncelikle ihtiyacını öğrenmelisiniz. Kış için sıcak tutan bir palto, sevdiği renkten bir kazak ya da tatlı bir şapka… Daha süslü kız çocukları için rugan ayakkabılar mesela… Erkek çocuklarının her mevsim tişört giyebildiklerini bildiğimiz için, sevdiği sporla ilgili bir iz taşıyan tişörtlerden hoşlanacaklarına eminim. Tuttuğu takımın renklerini de es geçmeyin derim.