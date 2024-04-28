10 yıl sonra profil fotoğrafını değiştirdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, sosyal medyada yıllardır değiştirmediği profil fotoğrafını değiştirdi. 10 yıl sonra ilk kez böyle bir değişim yapan şarkıcının yeni profil fotoğrafında markasından bir ürün yer aldı. Yıllardır albüm çıkarması için hayranlarının yalvardığı Rihanna'nın bu hareketi hayranlarının da tepkisini çekti. Ancak Rihanna kısa bir süre sonra eski profil fotoğrafını kullanmaya devam etti. Ünlü şarkıcı, ABD'nin en genç kendi servetini yapan milyarder kadını olarak biliniyor. Toplam servetinin 1,4 milyar dolar olduğu tahmin edilen şarkıcı bu servetin büyük çoğunluğunu güzellik sektöründeki başarısına borçlu.