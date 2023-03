13 özel parça afetzede minikler için satışta

Vogue Türkiye ve UNICEF Türkiye işbirliğiyle hayata geçirilen 'Fashion Unites for Türkiye' girişimi, depremden etkilenen çocuklara ulaşmayı hedefliyor. Yardım kampanyası, takipçilerini UNICEF Türkiye'ye bağış yapmaya davet ederek; dünyanın dört bir yanından fotoğrafçıların, modellerin, makyaj artistlerinin, ünlülerin ve fenomenlerin Fashion Unites for Türkiye tişörtleriyle çekimlerini 6 Mart itibarıyla sosyal medya hesaplarından paylaşmalarıyla başladı. Kampanyanın ilk ayağı olarakANIM, Ceren Ocak, Dice Kayek, Gaios Design, In the Mood For Love, Meltem Özbek, Misela, Nihan Peker, NU, Özgür Masur, Serena Uziyel, Sudi Etuz ve Zeynep Arçay'ın 2023 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarından bu projeye özel olarak yorumladıkları 13 özel parça, Artam Antik'te açık artırmayla satışa sunuldu. Dün başlayan, bugün saat 20.00'de sona erecek artırmadan elde edilen gelirin tamamı UNICEF Türkiye Milli Komitesi'ndeki Fashion Unites for Türkiye fonuna aktarılacak.