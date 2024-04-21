‘17’den sonra yemek yemem’

Şarkıcı Zara, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zara, son zamanlarda verdiği kilolar hakkında konuştu. Şarkıcı, "Akşam yemeğini kestim. Son yemeğimi saat 17.00'de yiyorum. Özellikle de hanımlara sesleniyorum. Stres, kortizon hormonunu yükseltiyor. Sürekli stresli altında kalarak kilo almamak mümkün değil. Çok fazla seyahat ettiğim için sık sık vitaminlerimi alıyorum" şeklinde konuştu.Sanatçıların mayoya benzeyen sahne kostümleri hakkındaki fikri sorulan Zara, bu konuda şunları söyledi: "Herkesin kendi tercihi, insan kendine neyi yakıştırıyorsa onu giyer. Ona göre bir vücudunun olması lazım. Kendine güveniyorsan, sahne şovun buna uygunsa, alıcı ve satıcı bundan memnunsa sorun yok. Arz ve talep meselesi olan bir durum. Ama bana sorarsanız, bilerek ve isteyerek öyle sahneye çıkmam. Öyle bir görüntü ile kendimi izlemeyi hiç istemem.