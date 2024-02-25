2. Mehmet Operası perde açtı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği II. Mehmet (Maometto II) Operası, önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda perdelerini açtı. Türkler için yazılmış en önemli eserlerden biri olan opera, görkemli prodüksiyonuyla sanatseverlerin hayranlığını kazandı.3 Aralık 1820 tarihinde Napoli'deki Teatro di San Carlo'da dünya prömiyeri yapılmış olan bu iki perdelik opera, Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahı olan ve İstanbul'un fatihi olan Fatih Sultan Mehmet'in Venedik Cumhuriyeti hâkimiyetindeki Eğriboz (Negroponte) adasının kuşatması (1470) sırasında âşık olduğu Anna'nın hikâyesini konu alır. Gerçek kimliğini bilmeden Fatih Sultan Mehmet'e âşık olan Venedikli Anna, babasına ve ülkesine olan sadakati ile Türk Sultanı Mehmet'e olan aşkı arasında bir seçim yapmak zorundadır.3 Kasım 1990 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye prömiyerini yapmış olan eser, 34 yıl sonra Atatürk Kültür Merkezinde sanatseverlerle yeniden buluştu. II. Mehmet rolünde Burak Bilgili, Doğukan Özkan; Anna rolünde Dilruba Bilgi, Gülbin Günay; Calbo rolünde Barbora Hitay, Asude Karayavuz, Esen Demirci; Paolo Erisso rolünde; Mert Süngü, Ufuk Toker; Condulmiero rolünde Berk Dalkılıç, Yoel Keşap; Selim rolünde Hazal Ata, Anıl Önder dönüşümlü olarak rol alıyorlar.