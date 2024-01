20 yıl geçse de ‘Osman’ karakterini oynayabilirim

Bence sadece oyuncu için değil, her insaniçin gizem olması gerekiyor. Çünkü her şeyiniziçok açık bir şekilde ortada yaşayamazsınız.Bir şeyi her zaman sonuna kadar yürütemezsiniz.Hayat bir dengeden ibaret. Oyüzden bazı şeylerde duygularınız daha yüksektir,onu ön planda yaşarsınız. Bazen kendinizidaha geri çekersiniz. Bu aslında hayatınakışı... Gizem bence tabii ki şart amabunun dozu önemli. İnsanlar merak ettiğişeylerin peşinden gider. O yüzden merakedilen unsuru iyi kodlamak lazım.İşimden dolayı haftanın altı günü çalışıyorve haftada 4.5 saat ekranda oluyorum. Oyüzden ön planda olduğum ve dışarı çıktığımdarahat hareket edemediğim için o kapalıkapılar ardında dediğiniz şey aslında birazaile oluyor, sevdikleriniz oluyor, hobilerinizoluyor. Bunları da zaman zaman dışarıyaaçıyorsunuz, zaman zaman açmıyorsunuzzaten ihtiyacınız yok. Aslında kapalı kapılarardında olan kısım da bence bu.Tutku olmazsa olmaz, benimen büyük motivasyonum diyebilirim.Aslında hayallerimin gerçeğedönüştüğü şeyin devamıgeldiğinde benim için tutkuyadönüşüyor. Bu da beni var ediyordiyebilirim. Devam etmekiçin en büyük motivasyonumoluyor. Neye tutkuyla bağlıyım;mesela işime tutkuyla bağlıyım.Bu can damarlarımdanbiri diyebilirim, çok seviyorum.Örneğin son dönemde yine resim yapmayabaşladım, bu da benim için bir tutku. O,kendi içinde gelen akışkanlığı, seni resminbir yere götürüşü var, işte o his o resmen birtutkuya dönüşüyor. Ondan sonra bırakmakistemiyorsun. Seni bu kadar mutlu eden birşeyde mesela kendini görüyorsun, duygularınlayüzleşiyorsun. O zaman bırakmak istemiyorsun,senin için tutkuya dönüşüyor.Son dönem için özellikle Osman'ın bendekiyeri ayrı diye düşünüyorum çünküoynadığınız karakteri aslında kendiniz gibidüşünebilirsiniz; kendinizi on yaşındaykenmi daha iyi tanıyordunuz, şimdi mi dahaiyi tanıyorsunuz, gibi. Zaman aslında buişin patronu. Çünkü kendinizle haşır neşirolmak, kendinizi daha iyi tanımak... Bununiçin zamana ihtiyacınız var. Karakteri tanımakiçin de. Mesela Osman Gazi'yi canlandırıyorsunuz.İki yıl, üç yıl birlikte olduğumkarakterler var üzerimde ama Osman Gazidiyorsanız altı yıldır bu karakterle birlikteyim.Onu tanımaya çalışıyorum, onun nelerisevip neleri sevmediğini, nelere ne tepkivereceğini, ne yapacağını, gitgide onunlayaşaya yaşaya onun gibi bakmaya, onungibi düşünmeye başlıyorum. O buralarda neyapar ne eder artık bununla ilgili siz fikirüretmekten çok, onu zaten yaşıyorsunuz, bukendinden geliyor. O yüzden karakteri tanımadazaman çok önemli. Bir de klasik şusoru vardır: Kaç yıldır bir karakteri oynuyorsunuzbu karakterden hala sıkılmadınız mı?Bu karakterler öyle karakterler ki, belki dahaönce oynadıklarım da hayatın içinde, toplumuniçinde bir şekilde tutunmaya çalışankarakterlerdi ya da kendi küçük dünyalarındavar olmaya çalışan karakterlerdi,hepsinin kendine göre başka çerçevelerivar. Başka artıları, eksileri var ama böyletarihi bir karakter başka. Yaptıkları ortadave kurduğu bir cümle altı yüzyıla karşılıkgeliyor. Bu nasıl bir inanmışlık. Oynadığımbu karakter kendini herkese kanıtlamış. Altıyıl değil yirmi yıl geçse de devam edebileceğimbir karakter.'Kuruluş Osman' devam ediyor. Yurt dışıprojelerim devam ediyor. Reklamlar var.Onun dışında da kendime vakit ayırıyorumzaten. Çok vaktim olmuyor açıkçasıbaşka bir şey yapmaya. Sürprizproje diye söyleyeceğim birşey yok. Yapılacaklar listesinegelince, mesela dağa gitmek istiyorum,kar görmek istiyorum,uzun zamandır bunu gerçekleştiremedim.İnşallah yapacağız,ailece bunu istiyoruz. Aileceyurt dışı seyahati istiyoruz. BenMarmara Üniversitesi GüzelSanatlar Fakültesi'nde okudum.O yüzden aslında yapılacaklarlistemde tekrar resmeciddi bir yer ayırmak var. Arabalarımlavakit geçirmek var,o benim en büyük hobilerimden biri. Sondönemde bisiklet de çok önemli oldu benimiçin. Tavsiye edeceğim şeylerden biri bu. Bizde ailece (Karan da dahil) bisiklete binmeyebaşladık. Hep birlikte bir yere gitme hissimükemmel bir şey.Benim için en önemli duygular, benitanımlayan duygular; vicdan, empati, merhametdiyebilirim. Yani bende en ağırbasan temelde en içte, en derindeki duygulardiyorsanız bunlar ön plana çıkıyor.O yüzden hayatımı da temelinde bunlarınüstüne kurmaya çalışıyorum. Benim içinçok önemli. Zaman zaman tabii ki bunlarbeni yoruyor, yıpratıyor ve toplumun genelitarafından kaybettirici nitelikte görülüyorolabilir, ama ben uzun vadede tamtersi kazandıracağını düşünüyorum.Kesinlikle problem çözücüyümdür.Bir problem yaşadığımdasoğukkanlı olmaya çalışırım,fevri karar vermemeye çalışırımve problemin çözülmesi için tekyönden hareket etmem, iki üçversiyonlu düşünürüm ve çözümodaklı davranırım. Probleminolduğu yerde kesinlikle durmayısevmem. Huzurlu ve mutlu olmayıseven biriyim.Hayatın durduğu anlardanbiri diyebilirim. Ben doğumsürecine şahitlik etmiştim, omucizeyi gözlerinizle görmekinanılmaz bir his. Güzel birteslimiyet anıydı. Damarlarınızdakikanın akışını bilehissedebiliyorsunuz. Öyle birzaman durması diyebilirim.Çocuğunuz doğduğunda, onukucağınıza ilk kez aldığınızdadaha önce böyle bir koku hiçduymadınız, böyle bir yumuşaklıkhiç hissetmediniz gibi,bu hisleri yeni tanımlıyorsunuz.O teslimiyetten sonrayavaş yavaş size bu duygulareşlik ediyor. Müthiş bir deneyim,anlatılabilecek gibi birşey değil.İyi bir insan olmasını veinsanlarla iyi iletişim kurmasınıisterim, bunun içinçabalıyorum. Rol model olmanoktasında da sınırlandırmalaragerek duymuyorum, çocuğunuzunsözsüz mesajlarıokuduğunu ve sizi çok iyi gözlemlediğini,sizi aynaladığınıdüşünüyorum. O yüzden onunyanında olmanız, güvenilir olmanızve sevdiğinizi hissettirmenizbence en önemli şeyler.Sahne aralarında kafam dağılsın diye bakıyorum. Benim için olmazsa olmazlardan çünkü işimizin bir parçası oldu artık. Kendi televizyon ekranımız gibi oldu diyebiliriz. İnsanların kişisel isteklerine, takip arzularına göre şekillendirdiği özel bir ekrana dönüştü. Özgürlük anlamında kesinlikle iyi oldu. Benim için de iyi, sosyal medya sayesinde bazı şeylere çok daha kolay ve hızlı ulaşabiliyorum.