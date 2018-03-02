Tüm ülkenin kalbi Mehmetçikle atıyor

Ünlü isimler, 20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Operasyonu'nda görev yapan kahraman askerlerimize destek vermeye devam ediyor. Sanatçı ve Mehmetçik El Ele sloganıyla düzenlenen buluşmalar kapsamında; sanat ve spor dünyasından bir heyet, önceki gün Kilis'e gitti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Kültür Bakanlığı Müşaviri İbrahim Sarıtaş ve menajer Burak Uçman'ın organize ettiği buluşmada, ünlüler sınırda Mehmetçiğimizle bir araya geldi. Kilis'te askerlerimize moral veren isimler arasında; Hakan Ünsal, Bülent-Mert Korkmaz, İbrahim Toraman, Hasan Kabze, Ali Tandoğan, Tolunay Kafkas, Ayhan Akman, Ergün Pembe, Emre Aşık, Faruk Atalay gibi sporcular ile Kolpa grubu üyeleri, müzisyen Orhan Hakalmaz, oyuncular Mehmet Çevik, Ziya Kürküt ve sosya medya fenomeni Halil Söyletmez vardı. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bekası için düzenlenen Afrin operasyonunu destekleyen ünlü isimler; Kilis'teki Çalık Camii ile Kilis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret edip, ardından komutanlıkta askerlerle birlikte yemek yedi. Kilis esnafını da ziyaret eden heyet, esnafla sohbet etti.

'BU COĞRAFYADA TARİHİ BİR GÜN YAŞIYORUZ'

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Kültürel ve tarihi derinliği olan bir coğrafyada tarihi bir gün yaşıyoruz. Gideceğimiz başka yer yok. Allah böyle buyuruyor; savaşta olan askerlerimize yardım etmemiz gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak elimizden geleni yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız'ın talimatı ile askerlerimize moral ve motivasyon sağlamak için çalışıyoruz. Güzel tepkiler alıyoruz. Bugün ilk kez sporcularla birlikteyiz. Allah gazamızı mübarek etsin. Gazilerimize şifa, şehit ailelerine başsağlığı diliyoruz. "

'ASKERLERİMİZ BİZE 'SİZ ÜZÜLMEYİN ' DEDİ'

Oyuncu Mehmet Çevik, "Mehmetçiğin yalnız olmadığını göstermek için buradayız" diyerek şöyle konuştu: "Geçen haftaki ziyaretimizde 'Allah gazanızı mübarek etsin' dediğimiz askerlerimiz, 'Siz üzülmeyin, biz orasını hallederiz. Siz arkada kalanları kollayın' dedi. Bu vatan için canlarını vermeye hazırlar. Allah, muzaffer dönüşlerini nasip eylesin."

'ONLARA DUYDUĞUMUZ MİNNETİ ANLATMAYA KELİMELER YETMEZ'



HAKAN ÜNSAL: Mehmetçiğe moral vermek için buradayız. Söyleyeceğimiz hiçbir kelime, onlara minnetimizi anlatmaya yetmez. Hangi dua, onların bizim üzerimizdeki hakkını öder bilmiyoruz.

Mehmetçiğin şu an yaptığını belki bu devirde anlamayacağız fakat ne kadar önemli olduğunu ileride göreceğiz.

Allah gazamızı mübarek eylesin.

ALİ TANDOĞAN: Ülkemizin bekası açısından önemli bir süreç yaşarken, askerlerimizin yanında olmak, onları bir nebze de olsa mutlu edebilmek için ziyarete geldik. Ben de çok mutlu oldum. Onlarla beraber yemek yemek, yüzlerindeki tebessümü görmek hepimizi duygulandırdı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize şifa diliyorum.

İBRAHİM TORAMAN: Zeytin Dalı Operasyonu'nda kahraman askerlerimizin yanındayız. Uzaktan dualarımız onlarlaydı, şimdi de onları ziyaret edip moral desteğinde bulunduk.

Allah yardımcıları olsun.

ERGÜN PEMBE: Ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte vatanın bütünlüğünü koruyan askerlerimizle zaman geçirmek, onlarla aynı ekmeği paylaşmak, yüzlerindeki mutluluğu görmek anlatılmaz bir his. Allah hepsinden razı olsun.

BÜLENT KORKMAZ: Bu coğrafyanın suyu, taşı, toprağı, her şeyi bizim.

Bu toprak bize emanet... Elimizden geldiğince onlara moral veriyoruz. Allah askerimizi muzaffer eylesin...

ORHAN HAKALMAZ: Bir milleti millet yapan; dili, dini, kültürü ve tarihidir. Vatan sadece bir toprak parçası değildir. Vatan namusumuzdur, vatanımız oldukça ezanlarımız okunacak.

Kahramanlarımıza ne desek az. Kendimi onların yanında değersiz hissediyorum.

'80 MİLYONUZ, BUNLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ile sanatçı ve sporculardan oluşan heyet, Kilis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret edip askerlerle yemek yedi. Sanatçı ve Mehmetçik El Ele etkinliğinin devam edeceğini belirten Karacan, şunları söyledi: "Tüm sanatçı ve sporcu dostlarımızın kalbi burada atıyor. Düşmanlar, sınırımızda ordu kurmaya çalışıyor ve dünyaya rest çeken bir liderimiz var. Bu yüzden inanıyoruz ki, 80 milyon insan olarak bunların da üstesinden geleceğiz."