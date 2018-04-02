Stuttgart’ta fırtına gibi esti

Tarkan
, fizy Tarkan Konserleri turnesinin ikinci konserinde önceki akşam Stuttgart
'ta hayranlarının karşısına çıktı. Megastar'ı izlemek isteyen binlerce kişi, biletleri günler öncesinden tükenen konser için Hanns-Martin- Schleyer-Halle konser salonunu doldurdu. Yedi yıl aradan sonra çıkardığı '10' adlı albümünden şarkılarla konsere başlayan Tarkan; 'Yolla', 'Beni Çok Sev', 'Çay Simit' ve 'Hodri Meydan' parçalarını söyledi. Hafızalara kazınan hitlerini de peş peşe seslendiren ünlü şarkıcı; 'Sevdanın Son Vuruşu', 'Kuzu Kuzu', 'Şımarık' ve 'Ölürüm Sana' gibi parçalarla konsere devam etti. Konser alanını dolduran binlerce kişi, Megastar'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Sekiz konserlik bir Almanya
- Hollanda turnesine çıkan Tarkan; 6 Nisan'da Rotterdam, 7-8 Nisan'da Düsseldorf, 14 Nisan'da Münih ve 29 Nisan'da Hamburg'ta hayranlarıyla buluşacak.