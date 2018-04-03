‘Kendime tertemiz bir sayfa açtım ’

Son günlerde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu
, önceki akşam Kabataş iskelesinde görüntülendi. Bir hayli üzgün olduğu görülen Sakuçoğlu, yapılan şikayetler üzerine kendisine ait sosyal medya hesabının kapatıldığını dile getirdi. Beyazlar içinde olan Sakuçoğlu, "Beyazlar içindesiniz. Sizin için özel bir anlamı var mı?" diye soran gazetecilere şöyle yanıt verdi: "Kendime tertemiz, yepyeni bir sayfa açtım. Son bir haftayı geride bırakıp kendi küllerinden doğduğum bir gün benim için. Ben ne ünlü bir stil danışmanı, ne ünlü bir fotomodel, ne de sosyetik güzelim. Ünlü diye önüme koyduğunuz hiçbir sıfat ben değilim. Ben Eliz Sakuçoğlu'yum. Her şeyden önemlisi insanım."