Ferdi Tayfur: Cumhurbaşkanı'nın gülümsemesi yeter bize...

Arabeskin yaşayan efsanesi Ferdi Tayfur, Posta gazetesine gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay ziyaretine askere moral vermek için eşlik eden ünlüler hâlâ tartışılırken Ferdi Tayfur, ''Afrin, olması gereken bir harekattı. Bunu kimse eleştiremez, eleştirmemeli. Bilakis tüm ulus desteklemeli. Askerimiz efsane olduğunu bir kez daha ispat etti. Türk askeri dünyada efsane ama Balyoz'du, Ergenekon'du derken itibarı sarsılmaya çalışıldı. Ama ne oldu? Yine yıkılmadılar, yine kahramanlıklarını gösterdiler. Kahramanca vurdular yumruklarını masaya.'' dedi.

İşte o röportajdan bazı başlıklar

''ANGELINA JOLIE'YE ALKIŞ BİZİMKİLERE LİNÇ''

Askere moral vermek adına Hatay'a giden sanatçıların ardından kızılca kıyamet koptu sözleri üzerine Ferdi Tayfur, ''Şaşkınım ve hayretle takip ediyorum tartışmaları. Tabii ki gidilecek! Sanatçılarımızın moral için gitmesinden daha doğal ne olabilir ki? Çirkin olan, o sanatçılarımızın toplum önünde linç edilmeye çalışılması, eleştirilmesi. Yahu bu durumu eleştirenlerin hiç mi dünyadan haberi yok? Yabancı sanatçılar, artistler de bunu yapıyor. Angelina Jolie'yi bir düşünün isterseniz. Kendisi 'İyi Niyet Elçisi' olarak Hatay'a Çadırkent'e de gelmişti. Davul zurna ile karşılanmıştı. O alkışlanıyor da bizim sanatçılarımız neden linç ediliyor, yuhalanıyor? Bunun mantığını biri bana açıklasın. Bizim sanatçılarımızın hiç mi değeri yok? Yazıktır, günahtır. Onların askere moral vermeye hakları yok mu?'' ifadelerini kullandı.

MORAL VERMEK İÇİN GİDİP YAS MI TUTACAKLARDI?



"Davullu zurnalı, şarkılı türkülü, klarnetli gidilir mi" diyenler var...

Yahu orada ne yapacaklar yas mı tutacaklar? Bu insanlar oraya moral bozmaya değil, askere moral vermeye gidiyor. Sanatçı ne yapar? Şarkı türkü söyler, müzik aleti çalar. Halk ne yapar? Bunları dinler. Askerimiz içerisinde bu isimlerin her birini nasıl seven Mehmetçiklerimiz vardır kim bilir? Normalde bir kez görmedikleri, belki bir kez olsun konserlerine bile gidemedikleri o sanatçıları orada yanlarında görmek onlarla iç içe şarkı türkü söylemek ne kadar iyi gelmiştir onlara düşünebiliyor musunuz? Moral ne ile olur? Şarkıyla, türküyle olur.

KILIÇDAROĞLU'NA CEVAP VERDİ

Bak kardeşim benim siyasetle işim olmaz. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideridir, saygım sonsuz. Nasıl ki Cumhurbaşkanı'na saygım sonsuzsa ona da öyle bakarım. Elbette eleştirebilir, ana muhalefet lideri neticede. Ama keşke daha iyi ifadelerle, normal standartlarda yapsaydı o eleştirilerini. "Rezil adamlar" demek de ne oluyor? "Cumhurbaşkanı'nın yanında ne işleri var?" diyor. Onlar Cumhurbaşkanı'nın yanında olmak için değil, askere moral için davet alıp gittiler.

''GÜLÜMSEMESİ YETER BİZE''



Yani oraya bir beklenti için gidilmez diyor ve sanatçı arkadaşlarınızın arkasında duruyorsunuz?

Elbette duracağım. Cumhurbaşkanı'ndan ne bekler sanatçılar biliyor musunuz? Sadece bir selam! Onun bir gülümsemesi bile yeter bize. Kimsenin ne para ne torpil beklentisi olabilir. Ne reklama ne paraya ne de o dedikleri yalakalığa ihtiyacı olmayan değerli sanatçılarımız onlar. Cumhurbaşkanı da sanatçıların değerini bilen saygın bir lider.

''ÜLKEDE BASKI VAR DA BİZİM GÖZÜMÜZ MÜ GÖRMÜYOR?''



Son dönemde yeni bir moda çıktı. Bazıları baskı altındayız diyor, bazıları ise fazla özgürlükten dem vuruyor. Siz hangi taraftasınız?

Kime baskı yaptılar? Ne baskısı? Gösterin bana parmağınızla şu adama baskı yaptılar, şu sanatçıya şunu yaptılar diye... Yok böyle bir şey! Ülkede baskı var da bizim gözümüz mü görmüyor? Bana baskı gören birini getirin. Allah aşkına geçsinler bunları.