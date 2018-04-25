Şarkıcı Sinan Özen
, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı'nca düzenlenen Siyaset Akademisi'ne konuşmacı olarak katıldı. Özen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Hatay
'a giden sanatçılara tepki göstermesine ilişkin, şöyle konuştu: "Sanat da siyasetin bir parçasıdır. Müziğin dini, dili yoktur, evrenseldir ve birleştiricidir. Sanatçının devletin büyüğünün davetine icabet etmesi gerekmektedir. Devletin başında olan, halkın seçimiyle gelen bir büyüğe o saygıyı gösterecektir" diye konuştu.