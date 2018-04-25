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Siyaset akademisi’ne konuşmacı olarak katıldı

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Siyaset akademisi’ne konuşmacı olarak katıldı
Şarkıcı , AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı'nca düzenlenen Siyaset Akademisi'ne konuşmacı olarak katıldı. Özen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla 'a giden sanatçılara tepki göstermesine ilişkin, şöyle konuştu: "Sanat da siyasetin bir parçasıdır. Müziğin dini, dili yoktur, evrenseldir ve birleştiricidir. Sanatçının devletin büyüğünün davetine icabet etmesi gerekmektedir. Devletin başında olan, halkın seçimiyle gelen bir büyüğe o saygıyı gösterecektir" diye konuştu.
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Siyaset akademisi’ne konuşmacı olarak katıldı
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