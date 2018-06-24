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’dan anlamsız tepki!

Ünlü sanatçı oyunu kullandı. Sinirli halleriyle dikkat çeken sanatçının yanındaki bir kişi görüntü almaya çalışan gazetecinin üzerine yürüdü.

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018 13:39 Güncelleme Tarihi: 24.6.2018 13:40
Sezen Aksu’dan anlamsız tepki!

Ünlü sanatçı , Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için Beykoz'da bulunan Sedat Simavi İlkokulunda oyunu kullandı. Aksu'nun sinirli halleri dikkat çekerken, yanında bulunan bir kişi de basın mensuplarının üzerine yürüyerek çekim yapmasını engellemek istedi.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu oyunu kullandı...Aksu'nun sinirli halleri dikkat çekti

GAZETECİLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Ünlü Sanatçı Sezen Aksu, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere sabah saatlerinde Beykoz'da bulunan Sedat Simavi Orta Okulu'na geldi. 1266 nolu sandıkta oyunu kullanan ünlü şarkıcının sinirli halleri dikkat çekti.

Aksu basın mensuplarının kendisini oy kullanırken görüntülenmesine tepki göstererek,. görevlilerden çekim yapılmamasını istedi. Bunun üzerinde Sezen Aksu'nun yanındaki bir kişi basın mensuplarının üzerine yürüdü.

"OYUMU KULLANDIM, BİR ŞEY SÖYLEMİYORUM"

Şahıs "Buranın müdürüyüm Sezen hanımı çekmeye iznin var mı" diyerek, basın mensuplarının üzerine yürüyerek, çekim yapmasını engellemek istedi. Oy kullanan Sezen Aksu, basın mensuplarının ısrarlı sorularına, " Oyumu kullandım. Bir şey söylemiyorum" dedikten sonra okuldan ayrıldı.

Oy kullanırken basın mensuplarına tepki gösteren ünlü sanatçı okuldan çıkarken kendisini görüntüleyen basın mensuplarının hangi kurumdan olduğunu da sormayı ihmal etmedi.

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Sezen Aksu’dan anlamsız tepki!
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