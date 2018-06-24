İşte sandık başındaki ünlü isimler... (24 Haziran seçimleri)

Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. Aralarında oyuncu ve şarkıcıların bulunduğu ünlü isimler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı. İşte sandık başındaki ünlü isimler...