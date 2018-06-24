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İşte sandık başındaki ünlü isimler... (24 Haziran seçimleri)

Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve için oy verme işlemi başladı. Aralarında oyuncu ve şarkıcıların bulunduğu ünlü isimler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı. İşte sandık başındaki ünlü isimler...

Giriş Tarihi: 24.06.2018 10:08 Güncelleme Tarihi: 24.06.2018 15:14
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İşte sandık başındaki ünlü isimler... (24 Haziran seçimleri)
İşte sandık başındaki ünlü isimler... (24 Haziran seçimleri)

KENAN SOFUOĞLU

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İşte sandık başındaki ünlü isimler... (24 Haziran seçimleri)
İşte sandık başındaki ünlü isimler... (24 Haziran seçimleri)

ÖZGÜN

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İşte sandık başındaki ünlü isimler... (24 Haziran seçimleri)
İşte sandık başındaki ünlü isimler... (24 Haziran seçimleri)

DENİZ SEKİ

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İşte sandık başındaki ünlü isimler... (24 Haziran seçimleri)
İşte sandık başındaki ünlü isimler... (24 Haziran seçimleri)

SEFA DOĞANAY

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İşte sandık başındaki ünlü isimler... (24 Haziran seçimleri)
İşte sandık başındaki ünlü isimler... (24 Haziran seçimleri)

ZARA

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İşte sandık başındaki ünlü isimler... (24 Haziran seçimleri)
İşte sandık başındaki ünlü isimler... (24 Haziran seçimleri)

İREM DERİCİ

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İşte sandık başındaki ünlü isimler... (24 Haziran seçimleri)
İşte sandık başındaki ünlü isimler... (24 Haziran seçimleri)

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