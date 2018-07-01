Ceyda Düvenci'nin oğlu Okan Ali 1 yaşında

2015 yılında Kaz Dağları'nda düzenlenen sade bir törenle dünyaevine giren Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci oğulları Okan Ali'nin birinci yaş gününü kutladı.

Sosyal medya hesabından doğum anından bir kare paylaşan Düvenci, duygularını şu sözlerle dile getirdi; Canımın parçası, biricik oğlum, gönlümün küçük erkeği Alim... ilk anımız buydu işte, seni koynuma verdikleri an, tam 1 sene önce bugün... O kadar kutsal ki ve bir o kadar da şifalı... Şükür seni bize verene... İyi ki annen oldum. Seni çok seviyorum oğlum... Sağlıklı günlerin olsun, yeni yaşın mutluluk getirsin, yüzün hep gülsün, kalbin mutlulukla çarpsın. Ablan, baban, ben ve etrafındaki herkes seni çok seviyor. İyi ki doğdun... 01/07/2018 Okan Ali 1 yaşında...