Laura Micetich'in müthiş dönüşümü!

Laura Micetich henüz 22 yaşında bir genç kızdı. 2014 yılında tartıya çıktığında 166 rakamını gören genç kız aradan geçen dört yıl içinde tanınmayacak kadar değişti. Fazla kilolarından kurtuldu, kendini spora verdi, yaşam biçimini değiştirdi ve bambaşka birine dönüştü. Artık obezitenin sınırlarını da zorlayan Laura Micetich, önce evine yakın bir spor salonuna gidip ağırlık kaldırmaya başladı. Beslenme düzenini de değiştiren Micetich, ilk yıl içinde 45 kilo verdi. İşin sırrını ise şöyle anlattı Micetich: Diyetime sadık kaldım. Temiz yiyeceklerle beslendim, hayatımdan işlenmiş şekeri tamamen çıkardım. Dışarıdan yemek ısmarlamak yerine kendim taze sebzeler alıp evde hazırladım. İşte bütün yaptığım bu. Genç kız şimdi 66 kilo geliyor ve sağlıklı beslenme, spor alışkanlığını sürdürüyor. Genellikle ağırlık kaldırarak kas yapısını güçlendiren ve bunu sağlıklı beslenmeyle birleştirince de fazla kilolarından kurtulan Micetich, şimdi Instagram'ın bu konudaki fenomenlerinden biri haline geldi.