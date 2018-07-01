Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'in müthiş dönüşümü!

Giriş Tarihi: 01.07.2018 12:50 Güncelleme Tarihi: 01.07.2018 13:21
  • 1
  • 89
'in müthiş dönüşümü!
Laura Micetich'in müthiş dönüşümü!

henüz 22 yaşında bir genç kızdı. 2014 yılında tartıya çıktığında 166 rakamını gören genç kız aradan geçen dört yıl içinde tanınmayacak kadar değişti.

  • 2
  • 89
'in müthiş dönüşümü!
Laura Micetich'in müthiş dönüşümü!

Fazla kilolarından kurtuldu, kendini spora verdi, yaşam biçimini değiştirdi ve bambaşka birine dönüştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 89
'in müthiş dönüşümü!
Laura Micetich'in müthiş dönüşümü!

Artık obezitenin sınırlarını da zorlayan , önce evine yakın bir spor salonuna gidip ağırlık kaldırmaya başladı.

  • 4
  • 89
'in müthiş dönüşümü!
Laura Micetich'in müthiş dönüşümü!

Beslenme düzenini de değiştiren Micetich, ilk yıl içinde 45 kilo verdi.

  • 5
  • 89
'in müthiş dönüşümü!
Laura Micetich'in müthiş dönüşümü!

İşin sırrını ise şöyle anlattı Micetich: "Diyetime sadık kaldım. Temiz yiyeceklerle beslendim, hayatımdan işlenmiş şekeri tamamen çıkardım. Dışarıdan yemek ısmarlamak yerine kendim taze sebzeler alıp evde hazırladım. İşte bütün yaptığım bu."

  • 6
  • 89
'in müthiş dönüşümü!
Laura Micetich'in müthiş dönüşümü!

Genç kız şimdi 66 kilo geliyor ve sağlıklı beslenme, spor alışkanlığını sürdürüyor.

  • 7
  • 89
'in müthiş dönüşümü!
Laura Micetich'in müthiş dönüşümü!

Genellikle ağırlık kaldırarak kas yapısını güçlendiren ve bunu sağlıklı beslenmeyle birleştirince de fazla kilolarından kurtulan Micetich, şimdi Instagram'ın bu konudaki fenomenlerinden biri haline geldi.

BİZE ULAŞIN