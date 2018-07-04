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’in skandal tweet’ine ’dan sert cevap!

Oyuncu , sosyal medya hesabından cinsel istismar suçluları için istenen cezasına karşı çıkarak "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!” şeklinde tweet atmış ve Laçin hakkında ‘Halkın Dini Değerlerini Aşağılama’ suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştı. Berna Laçin'in skandal paylaşımına 'dan sert cevap geldi. Ünlü şarkıcı tepkisini ‘Orada Peygamber Efendimiz yatıyor Berna hanım!’ sözleriyle gösterdi

Giriş Tarihi: 4.7.2018 12:12 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 12:19
Berna Laçin’in skandal tweet’ine Alişan’dan sert cevap!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeninin bulunmasının ardından sosyal medya kullanıcıları istekleri için hashtag başlattı.

Oyuncu , cinsel istismar suçluları için istenen idam cezasına karşı çıktı.

Laçin, ''İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar,psikiyatrlar, psikologlar,toplum bilimciler ,hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!'' şeklinde tweet attı.

Gelen tepkiler üzerine Berna Laçin, ''İslamiyet ile ilgili tek kelime etmedim, kendi dinime niye laf edeyim! Deli miyim!
Medine'yi bir şehir olarak söyledim! İçindeki kutsalı ayrı şehirlerin bugünkü toplum düzeni içinde yaşayanlar ayrı! Medine'de yaşayan Arapları kutsal saymak nasıl bir anlayış! Art niyetin de böylesi!'' şeklinde tweet atarak yanlış anlaşıldığını açıkladı.

ALİŞAN'DAN BERNA LAÇİN'E SERT TEPKİ

Berna Laçin'in bu sözlerine 'dan çok sert tepki geldi. Alişan, "Medine topraklarını gidip görsün bence!! Orada peygamber efendimiz yatıyor Berna hanım!!! Bu benzetme peygamber efendimizin yattığı yere bir hakaret!!" ifadelerini kullandı.

Laçin, açıklama getirmek isteyerek ''Yani şunu açıklamak bile o kadar saçma ki! Siz benim ne zaman herhangi bir inanç ile ilgili tek sözümü duydunuz! Ayıp vallahi ayıp! Hem ayıp hem günah! Kavga ve kötülükten beslenen bir grup var Allahaşkına şeytana uymayın! Bırakın bir huzurlu yaşayalım ya'' yazdı.

Berna Laçin’in “Medine” tweetine sert tepki

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Berna Laçin’in skandal tweet’ine Alişan’dan sert cevap!
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