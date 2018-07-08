Aleyna Tilki taşınmaya karar verdi

Geçtiğimiz aylarda 18'inci yaşını kutlayan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Etilerde ev arayışına girdi.

OYUNCAKLARI EVİNE SIĞMADI

Posta'nın haberine göre; 18 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki'nin "Zaten artık 18 yaşındayım, kendi evime çıkabilirim" açıklamasında bulunarak, Etiler'de ev arayışına girdiği ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının, bir odasını sadece oyuncaklarıyla dolduracağı öğrenildi.

PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Genç yaşına rağmen milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip edilen Aleyna Tilki, son paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurmuştu. Tilki'nin paylaştığı fotoğraf kısa sürede on binlerce yorum ve beğeni aldı.