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'den 'ye 15 milyon TL’lik düğün hediyesi

’in için düğün öncesi İstanbul’dan 15 milyon TL’ye ev aldığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 8.7.2018 11:19 Güncelleme Tarihi: 8.7.2018 11:20
Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye 15 milyon TL’lik düğün hediyesi

Arsenal'de futbol kariyerine devam eden 'in, evlilik hazırlığında olduğu sevgilisi için, İstanbul'dan 15 milyon TL'ye ev aldığı öne sürüldü. Hayatlarını birleştirdikten sonra ağırlıklı olarak Londra'da yaşayacak çift, İstanbul'a geldiklerinde Mesut Özil'in Çubuklu Vadi Evleri'nden satın aldığı villada kalacak.

Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre; 25 yaşındaki oyuncu, evlendikten sonra seti olduğu dönemlerde de Türkiye'ye gelerek burada yaşayacak. 29 yaşındaki Mesut Özil'in, müstakbel nişanlısının seti olduğu zamanlarda rahat edebilmesi için ve güvenlik açısından burayı tercih ettiği bildirildi.

KOMŞU OLACAKLAR

Çift, böylece Arda Turan, Şahan Gökbakar ve Engin Altan Düzyatan'a da komşu olacak.

İstanbul'dan kaçan ünlüler (Ceyda Ateş)

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Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye 15 milyon TL’lik düğün hediyesi
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