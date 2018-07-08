Yeşilçam'ı buluşturan düğün

Umutcan Silan-Burcu Yakupoğlu çifti, önceki akşam unutulmaz bir nikah töreniyle Moda Deniz Kulübü'nde evlendi. 500 kişinin katıldığı nikah töreninde; Türkan Şoray, Ediz Hun, Hülya Koçyiğit - Selim Soydan, Filiz Akın, Itır Esen, Hâle Soygazi, Selda Alkor, Aydan Şener, Nilüfer, Yonca Evcimik, Yağmur Ünal, Rozet Hubes, Anjelika Akbar ve Nazan Şoray gibi Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran ünlü isimler yerini aldı. Gecede Ferhat Göçer sahne aldı.

Balayı için yurtdışında küçük bir tura çıkacağı öğrenilen çiçeği burnunda çift, damatlığı Faruk Saraç, gelinliği ise Vakko olarak tercih etti. Umutcan Silan-Burcu Yakupoğlu çiftinin nikah şahitliğini yakın arkadaşları üstlendi.

TÜM GECE EMEL SAYIN'I SORDULAR

Milliyet'in haberine göre; Türkan Şoray, geceye kızı Yağmur Ünal ve kardeşi Nazan Şoray'la katıldı. Türkan Şoray, masasındaki arkadaşlarına "Emel nerede? Onu göremedim.

Çok özledim. Hala gelmedi mi?" şeklinde sorular yöneltti. Öğrenilen bilgiye göre ayağı kıralan Emel Sayın, düğün törenine katılmadığı için gelin ve damatı arayıp özür diledi.