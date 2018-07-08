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Yeşilçam'ı buluşturan düğün

Yeşilçam'ın usta isimleri, önceki akşam Moda Deniz Kulübü'nde düzenlenen nikah töreninde bir araya geldi. Usta isimlerin yıllardır menajerliğini ve basın danışmanlığını üstlenen 'ın oğlu , düzenlenen nikah töreniyle nişanlısı 'yla evlendi.

Giriş Tarihi: 8.7.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 8.7.2018 10:52
Yeşilçam'ı buluşturan düğün

- çifti, önceki akşam unutulmaz bir nikah töreniyle Moda Deniz Kulübü'nde evlendi. 500 kişinin katıldığı nikah töreninde; , , Hülya Koçyiğit - Selim Soydan, , Itır Esen, Hâle Soygazi, Selda Alkor, Aydan Şener, Nilüfer, , , Rozet Hubes, Anjelika Akbar ve gibi Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran ünlü isimler yerini aldı. Gecede sahne aldı.

Balayı için yurtdışında küçük bir tura çıkacağı öğrenilen çiçeği burnunda çift, damatlığı Faruk Saraç, gelinliği ise Vakko olarak tercih etti. Umutcan Silan-Burcu Yakupoğlu çiftinin nikah şahitliğini yakın arkadaşları üstlendi.

TÜM GECE EMEL SAYIN'I SORDULAR

Milliyet'in haberine göre; Türkan Şoray, geceye kızı Yağmur Ünal ve kardeşi Nazan Şoray'la katıldı. Türkan Şoray, masasındaki arkadaşlarına "Emel nerede? Onu göremedim.

Çok özledim. Hala gelmedi mi?" şeklinde sorular yöneltti. Öğrenilen bilgiye göre ayağı kıralan , düğün törenine katılmadığı için gelin ve damatı arayıp özür diledi.

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Yeşilçam'ı buluşturan düğün
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