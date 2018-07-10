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Dinçöz’ün ’sinin 2.5 yıl hapsi isteniyor

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018
Dinçöz’ün Urfalı Abi’sinin 2.5 yıl hapsi isteniyor
'ın; eski eşi 'ün, olarak bilinen bir kişi aracılığıyla kendisini tehdit ettirdiği yönündeki şikayeti beş yıl sonra sonuçlandı. Savcılık, Urfalı Abi hakkında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Can Tanrıyar, 4 Şubat 2013 tarihli savcılık şikayetinde Dinçöz'ün kendisini tehdit ettirdiğini öne sürmüştü.

UZLAŞMAYI REDDETTİ
Tanrıyar şikayet dilekçesinde; Dinçöz'ün kendisini Urfalı Abi olarak tanıtan kişi vasıtasıyla tehdit ettirdiğini ileri sürerek dört ayrı mahkemeden koruma kararı aldırdı. Tanrıyar, cep telefonuna gelen mesajları da delil olarak sundu. Mesajlarda, 'Oğlum mert ol, çakallık yapma!' şeklinde sözler yer alıyordu. Tanrıyar'ın şikayeti sonrası savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Urfalı Abi lakaplı Hidayet Metinoğlu'nun ifadesine başvuruldu. Metinoğlu ifadesinde, kendisinin Urfalı Abi lakaplı kişi olduğunu beyan etti. Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan soruşturmada; Tanrıyar, Metinoğlu ile uzlaşmayı reddetti. Savcılık, söz konusu mesajların hakaret suçu oluşturduğu gerekçesiyle Hidayet Metinoğlu hakkında dava açtı.

'HUSUMET BESLİYOR'
Metinoğlu'nun 2.5 yıla kadar hapsinin istendiği davanın duruşması, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Tanrıyar ile Dinçöz, 10 yıllık ilişkilerini 2008 yılında nikah masasına taşımıştı. Ancak çift, iki yıl sonra boşanmıştı. Tanrıyar; Dinçöz'ün, boşanmalarının ardından kendisine karşı husumet beslemeye başladığını iddia etmişti.
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Dinçöz’ün Urfalı Abi’sinin 2.5 yıl hapsi isteniyor
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