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Sabancı botla kaçmaya çalıştı

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018
Sabancı botla kaçmaya çalıştı
Geçtiğimiz günlerde oyuncu ile kısa süreli bir ilişki yaşayan ünlü işadamı ; ayrılık sonrası önceki gün 'da Mimoza adlı mekanda, Sedef isimli bir kadınla görüntülendi. Mekandan yeni sevgilisiyle birlikte ayrılan işadamı, görevlilerin kendisini uyarması ile hemen sırtını gazetecilere döndü. Gazetecilere yüzlerini göstermeyen ikili, mekanın içine kaçtı. Bir süre sonra kuzeni Fethi Kamışlı'ya ait bot ile kaçmaya çalışan Sabancı, bu çabasında başarılı olamadı. Botta da yine yüzlerini gizleyen ikili, ardından lüks teknelerine geçti.

Hakan Sabancı, önceki gece Sedef isimli sevgilisiyle eğlendi. Mekan çıkışında gazetecilerin olduğunu öğrenen Sabancı, sevgilisiyle beraber kuzenine ait botla mekandan kaçtı.
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Sabancı botla kaçmaya çalıştı
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