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, ’in rekorunu kırdı!

, bu hafta IMDb starmetre listesinde Türk oyuncular arasında birinci oldu. Büyüküstün, IMDb’nin global listesinde ilk 1000 oyuncu arasına girerek geçtiğimiz haftalarda ’in ulaştığı zirveyi aşmış oldu.

Giriş Tarihi: 10.7.2018 14:32 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 14:33
Tuba Büyüküstün, Fahriye Evcen’in rekorunu kırdı!

tüm dünyada 10 milyondan fazla oyuncunun yer aldığı sıralamada 978. sıraya ulaşarak 2017'nin başından bu yana Türk oyuncuların gördüğü en iyi sırayı elde etti. Dünya üzerinde 10 milyondan fazla televizyon ve sinema oyuncusunun yer aldığı veri tabanında ilk 10 bin ismin içinde yer almak büyük prestij göstergesi kabul ediliyor.

Bu hafta global listede 978. olan ve Türk oyuncular arasında birinciliği göğüsleyen Tuba Büyüküstün'ün IMDb "ortalama sırası" zaten 10 binlerde. Tuba Büyüküstün, Socipol puanlamasında ise 54. sırada yer alıyor.

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Tuba Büyüküstün, Fahriye Evcen’in rekorunu kırdı!
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