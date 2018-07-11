‘Ayrılıktan sonra zayıfladım’

İbrahim
Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo
, önceki gün Azka Hotel'de sahneye çıktı. Son dönemde aşırı zayıflayan İdo, kilo vermesinde sevgilisi Yasemin Şefkatli'den ayrılmasının etkisi olduğunu söyledi: "Bol yemek yiyemiyorum, o yüzden biraz zayıfladım. İsot diyeti... Ayrılık da etkiledi tabii..." Yaz aylarında çıkan şarkılarla ilgili fikirleri sorulan İdo, şöyle konuştu: "Bu sene çıkan şarkılar yıkılıyor, aslında bu güzel bir şey. İşimiz zorlaşıyor ve herkes iyi bir şey yapma gayretine giriyor. Rekabet artıyor." Aldığı eleştirilerin kendisini motive ettiğini belirten İdo, "Eleştirilmek güzel bir şey bence; kötü bir şey değil. Şarkılarım, kliplerim eleştirilecek. Kendinizi buna kapatırsanız, bir arpa boyu yol kat edemezsiniz." "Herkes ellerini kaldırsın, ellerini kaldırmayanlar sevgili bulamasın, sevgilisi olanlar da ayrılsın" diyerek programına başlayan İdo, babası İbrahim Tatlıses
ile özdeşleşen 'Kara Üzüm Habbesi'ni seslendirerek dinleyicilere sürpriz yaptı.