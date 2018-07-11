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, Afrika'daki kuyulara şehit isimleri verdi

, Afrika'da 'Umutlu Köyler' adı altında su kuyuları açtı. Kuyulara şehit isimleri veren Gamze Özçelik, bu hareketiyle takdir kazandı

Giriş Tarihi: 11.7.2018 15:21 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 15:22
Gamze Özçelik, Afrika'daki kuyulara şehit isimleri verdi

'Payitaht: Abdülhamid' dizisinde rol alan , 'Umuda Koşanlar Derneği'yle Afrika'da yaşayan mazlumlara elini uzatmaya devam ediyor.

DÖRT KÖYÜN EKSİKLERİNİ TAMAMLADI

Akşam'ın haberine göre; Gamze Özçelik, en son ekibiyle birlikte yardım muhtaç yerlere giderek 'Umutlu Köyler' adında bölge kurdu. Bu proje kapsamında 'Afrika'da susuz, gıdasız, ışıksız köy kalmasın' diyerek yola çıkan ekip, dört köyün eksikliklerini tamamladı.

Gamze Özçelik ve ekibi, bölgede bulunan kuyulara şehitlerin isimlerini verdi. İlk köy olan 'Şehit Uzman Çavuş Selim Topal'ın açılışı yapılırken "Şehit Eren Bülbül" ve "Şehit Razzan Al Najjar" adlı 'Umutlu Köyleri'n açılışı ise ilerleyen günlerde gerçekleşecek!

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Gamze Özçelik, Afrika'daki kuyulara şehit isimleri verdi
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