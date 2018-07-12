Ali Çınar için diş buğdayı

Burcu Kara, minik oğlu Ali Çınar'la çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Güzel oyuncu, instagram'da yayınladığı kareye, "Ne güzel bir pazar günüydü bizim için.Büyüklerimin de ısrarıyla aslında hiç aklımda olmayan bir organizasyonun içine düştüm. Sevgili Esra, Aliş için diş buğdayı planlamıştı bizim bahçede. Aslında dişleri çıkalı çok oldu ama bir araya gelip onun sağlığı için dua etmek bir türlü kısmet olmamıştı. Ne güzel adetlerimiz var bizim aslında sahip çıkıp yaşatırsak. Annesi buğday kavurup dağıtmayı unuttu heyecandan ama olsun. Yeter ki sağlıkları, kaderleri, gelecekleri güzel olsun" notunu yazdı.