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için diş buğdayı

Oyuncu , bir yaşındaki oğlu için önceki gün diş buğdayı düzenledi.

Giriş Tarihi: 12.7.2018 12:45 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 12:46
Ali Çınar için diş buğdayı

, minik oğlu 'la çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Güzel oyuncu, instagram'da yayınladığı kareye, "Ne güzel bir pazar günüydü bizim için.Büyüklerimin de ısrarıyla aslında hiç aklımda olmayan bir organizasyonun içine düştüm. Sevgili Esra, Aliş için diş buğdayı planlamıştı bizim bahçede. Aslında dişleri çıkalı çok oldu ama bir araya gelip onun sağlığı için dua etmek bir türlü kısmet olmamıştı. Ne güzel adetlerimiz var bizim aslında sahip çıkıp yaşatırsak. Annesi buğday kavurup dağıtmayı unuttu heyecandan ama olsun. Yeter ki sağlıkları, kaderleri, gelecekleri güzel olsun" notunu yazdı.

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Ali Çınar için diş buğdayı
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