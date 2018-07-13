‘İstanbul büyüleyici ve inanılmaz’

Latin müziğinin ünlü ismi Shakira
, önceki akşam Vodafone Park'ta konser verdi. Shakira, yaklaşık 35 bin kişinin izlediği konserine "Merhaba Türkiye" diyerek başladı. Türkiye'ye 2002 ve 2007'de de gelen şarkıcı 'Wolf' isimli şarkısı sonrası "Sizi tekrar gördüğüm için çok mutluyum. Bir kez daha harika bir gece geçireceğiz" dedi. ORYANTAL GİBİ OYNADI
Gecede dört farklı kostüm giyen Shakira, dünya turnesi öncesi ekibine Kapalıçarşı'dan aldırdığı oryantal kıyafetiyle seyirci karşısına çıktı. Bu kıyafetle 'Whenever, Whereever' şarkısını söylerken kıvrak danslarını da sergileyen Shakira, seyirciden tam not aldı. Saat 23.40'ta konserini tamamlayan Shakira, şöyle konuştu: "İstanbul
yine büyüleyici, İstanbullular yine inanılmazdı. Bu kadar coşkulu bir seyirciyle buluşmaktan çok mutluyum. İnanılmaz bir enerjiniz ve evsahipliğiniz var. Burada kendimi şımartılmış hissediyorum. Yeniden İstanbul'a geleceğiz." ÜNLÜ YAĞMURU
Ünlü isimlerin de akın ettiği konsere Hakan Sabancı da annesi Arzu Sabancı ve abisi Hacı Sabancı'yla katıldı, Sabancı, gecede eski sevgilisi Aslıhan Karalar'la pişti oldu. Yan yana localarda eğlenen ikili, gece boyunca birbirlerine bakıp şarkılar söyledi. Yoğun trafik sonrası konsere gelen Sinan Akçıl, bir gazetecinin "Bir Shakira, Bir Sinan Akçıl var" esprisine gülerek "Shakira benden daha kilolu ama" diye karşılık verdi. 'BANA 50 BİN KİŞİ YETMEZ'
Konseri izleyen isimler
arasında bulunan
şarkıcı Aleyna Tilki
,
hayranlarının
yoğun ilgisiyle
karşılaştı. Tilki,
bir muhabirin
"Dünya çapında
şarkıcı olmak
istiyorum' diyorsunuz.
Siz
de Shakira gibi
olabilecek misiniz?"
sorusuna
şöyle yanıt verdi:
"Vallahi bana
50 bin kişi az.
Adana'da 100
bin kişiye konser
vermiştim.
100 binin tadını
alınca 50 bin kişi
bana yetmez."