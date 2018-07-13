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büyüleyici ve inanılmaz’

Dünyaca ünlü şarkıcı önceki gün Vodafone Park’ta konser verdi. Seyirciyi ‘Merhaba’ diyerek selamlayan Shakira, “ büyüleyici, İstanbullular inanılmaz, evsahipliğiniz harika. Beni şımarttınız” diye konuştu

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018
‘İstanbul büyüleyici ve inanılmaz’
Latin müziğinin ünlü ismi , önceki akşam Vodafone Park'ta konser verdi. Shakira, yaklaşık 35 bin kişinin izlediği konserine "Merhaba Türkiye" diyerek başladı. Türkiye'ye 2002 ve 2007'de de gelen şarkıcı 'Wolf' isimli şarkısı sonrası "Sizi tekrar gördüğüm için çok mutluyum. Bir kez daha harika bir gece geçireceğiz" dedi.

ORYANTAL GİBİ OYNADI
Gecede dört farklı kostüm giyen Shakira, dünya turnesi öncesi ekibine Kapalıçarşı'dan aldırdığı oryantal kıyafetiyle seyirci karşısına çıktı. Bu kıyafetle 'Whenever, Whereever' şarkısını söylerken kıvrak danslarını da sergileyen Shakira, seyirciden tam not aldı. Saat 23.40'ta konserini tamamlayan Shakira, şöyle konuştu: " yine büyüleyici, İstanbullular yine inanılmazdı. Bu kadar coşkulu bir seyirciyle buluşmaktan çok mutluyum. İnanılmaz bir enerjiniz ve evsahipliğiniz var. Burada kendimi şımartılmış hissediyorum. Yeniden İstanbul'a geleceğiz."

ÜNLÜ YAĞMURU
Ünlü isimlerin de akın ettiği konsere Hakan Sabancı da annesi Arzu Sabancı ve abisi Hacı Sabancı'yla katıldı, Sabancı, gecede eski sevgilisi Aslıhan Karalar'la pişti oldu. Yan yana localarda eğlenen ikili, gece boyunca birbirlerine bakıp şarkılar söyledi. Yoğun trafik sonrası konsere gelen Sinan Akçıl, bir gazetecinin "Bir Shakira, Bir Sinan Akçıl var" esprisine gülerek "Shakira benden daha kilolu ama" diye karşılık verdi.

'BANA 50 BİN KİŞİ YETMEZ'
Konseri izleyen isimler arasında bulunan şarkıcı , hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tilki, bir muhabirin "Dünya çapında şarkıcı olmak istiyorum' diyorsunuz. Siz de Shakira gibi olabilecek misiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Vallahi bana 50 bin kişi az. Adana'da 100 bin kişiye konser vermiştim. 100 binin tadını alınca 50 bin kişi bana yetmez."
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