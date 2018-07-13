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Sahillerde aşk ve eğlence

Magazin dünyasının ünlü isimleri 'da gündüzleri denizin ve güneşin tadını çıkarıyor, geceleri ise kulüplerde doyasıya eğleniyor

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018
Sahillerde aşk ve eğlence
2006'da evlenen ve 2012'de anlaşmalı olarak boşanan ile , geçtiğimiz aylarda yeniden bir araya gelmişti. Kızları Nazlı ile 'da tatil yapan çift, önceki gün Yalıkavak'ta bulunan özel bir sitede görüntülendi. Sabah saatlerinde denize giren Yengi, şezlonga uzanıp kitap okudu. Birkaç saat sonra Yengi'nin yanına gelen Bilginer, eski eşi 1.5 saat telefonda konuşunca denize tek başına girdi. Çift, kızları Nazlı ile de bol bol vakit geçirdi. 47 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziği ile dikkat çeken Yengi ve 64 yaşındaki Bilginer'in, yakın zamanda Bodrum'da evleneceği iddia edildi.
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Sahillerde aşk ve eğlence
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