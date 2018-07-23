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Amine'den nişanlısı 'e destek

Almanya Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklayan 'e sevgilisi destek oldu. Sevgilisi Özil ile fotoğrafını sosyal medyadan yayınlayan Gülşe, "Her zaman yanındayım" mesajını paylaştı

Giriş Tarihi: 23.7.2018 14:44 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 14:44
Amine'den nişanlısı Mesut Özil'e destek

, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 2009'dan bu yana 92 kez giydiği ve 23 gol attığı Almanya Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını belirtti.

ALMAN MİLLİ TAKIMI'NI BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

ile çektirdiği fotoğraftan ötürü Almanya'da ağır eleştirilere maruz kalan Mesut Özil, Alman 'nı bıraktığını açıkladı.

'TÜRKLÜĞÜM'E SAYGI GÖSTERMEMELERİ ARTIK BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU'

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, şu ifadeleri kullandı: " ve diğer birçok kişinin bana olan davranışı nedeniyle artık Almanya Milli Takımı formasını giymek istemiyorum. Bu kararı vermek benim için çok zor oldu. Çünkü takım arkadaşlarım için, teknik ekip için, Alman halkı için her zaman her şeyimi verdim. Ama Alman Futbol Federasyonu'ndaki üst düzey yetkililerinin bana karşı tutumları, benim Türk kökenime saygı duymamaları ve beni bir politik propagandaya dönüştürmeleri, artık yeter dedirtti. Almanya'ya vergi ödememe, Alman okullarına bağışlarda bulunmama ve Almanya'yla 'nı kazanmama rağmen, hâlâ topluma kabul edilmedim çünkü onların gözünde hala göçmenim. Kazandığımızda 'Alman', kaybettiğimizde 'göçmen' oluyorum. Podolski ve Klose, hiçbir zaman Polonyalı-Alman olarak görülmedi, ben neden Türk-Alman olarak görüldüm? Türk ve Müslüman olduğum için mi? Türklüğüm'e saygı göstermemeleri artık bardağı taşıran son damla oldu."

AMİNE GÜLŞE NİŞANLISI MESUT ÖZİL'E DESTEK OLDU

Bu gelişmelerin ardından , nişanlısı Mesut Özil'e sosyal medyadan yayınladığı mesaj ile destek oldu. Gülşe, "Her zaman yanındayım, seninle gurur duyuyorum aşkım" derken Özil ise bu mesaja, "Aşkım benim, iyi ki varsın" diyerek yanıt verdi.

Son dakika: Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nı bıraktı! İşte Mesut Özil'in yaptığı açıklama

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