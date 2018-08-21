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Rock müziğinin usta İsmi hayatını kaybetti

Türk Rock müziğinin usta ismi , 65 yaşında yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 21.8.2018 16:20
Rock müziğinin usta İsmi Turgut Berkes hayatını kaybetti

Türkiye'de rock müziğin önemli isimlerinden , 65 yaşında hayata gözlerini yumdu.

TURGUT BERKES KİMDİR?

Müzisyenliğinin yanı sıra ressam, çevirmen ve yazar olan Berkes, 1953'te İzmir'de doğdu. TED Ankara Koleji ve Bournemouth and Poole College of Art mezunu olan sanatçı, 1989'da Müzisyen Fuat Güner'le döneminin en gelişmiş stüdyosu FT Recording Studios'u kurana kadar radyo programcılığı, kütüphanecilik, gazetecilik ve çevirmenlik yaptı.

2000 yılında büyük beğeni toplayan 'Karakutu' albümünü çıkaran Berkes, daha sonra 'Bir şeye yaramaz şarkıları dinleyicileriyle buluşturdu. 2007'den sonra Bodrum'da yaşamaya başlayan Berkes son yıllarında şarkı yazmaya ve çeviri yapmaya devam etti.

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Rock müziğinin usta İsmi Turgut Berkes hayatını kaybetti
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