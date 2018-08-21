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(21.08.2018)

Televizyon dünyasının güçlü ışıkları altında, ilgiyle takip edilen dizi ve şov programlarının ünlü yüzleri, sosyal medyada da popülerliklerini sürdürmeye devam ediyorlar. Ünlü isimlerin kameralar arkasında kalan hayatlarını, en doğal şekilde gözler önüne serdikleri sosyal medya platformu ise Instagram. Birçok kullanıcının yoğun ilgi gösterdiği bu platformda, televizyon ekranlarında severek izlediğimiz pek ünlünün hesabını takip edebilirsiniz. Üstelik çoğunun profili herkese açık durumda. Instagram'da ünlü isimlerin, gündelik hayatta nasıl vakit geçirdiğini, gittikleri tatilleri, katıldıkları partileri ve kulis arkasında neler yaşadıklarını takip etmeniz ve onlara yorum yazıp, eleştirebilmeniz mümkün.

İşte ünlülerin Instagram paylaşımları ve yorumları...

Giriş Tarihi: 21.08.2018 12:04 Güncelleme Tarihi: 21.08.2018 12:13
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(21.08.2018)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (21.08.2018)
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(21.08.2018)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (21.08.2018)

DEREN TALU

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(21.08.2018)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (21.08.2018)

HÜLYA KOÇYİĞİT

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(21.08.2018)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (21.08.2018)

SERAY KAYA

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(21.08.2018)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (21.08.2018)

BİRGÜL ULUSOY

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(21.08.2018)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (21.08.2018)

BURÇİN ORHON

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(21.08.2018)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (21.08.2018)

NUR ERTÜRK

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