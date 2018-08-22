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AFF, Oscar'ın favorisiyle açılacak

, 2018'de iddialı bir Türkiye prömiyeri ile başlıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan ve 22-30 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenecek 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nin açılış filmi; 70. Cannes Film Festivali'nde aldığı Büyük Ödül ile Oscar yarışına favori olarak giren olacak. Film siyasi tarihteki ilk Afro-Amerikalı polisin hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

ERDOĞAN YAPIK
ERDOĞAN YAPIK Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2018 14:12 Güncelleme Tarihi: 22.8.2018 14:17
AFF, Oscar'ın favorisiyle açılacak

2016'da Akademi tarafından Onur Ödülü'ne layık görülen deneyimli Afro-Amerikalı yönetmen , ırkçı grup sorununun çok farklı bir boyutunu Ron Stallworth'ın anı kitabından perdeye taşıma hedefiyle yola çıktı. Ayrıca siyasi tarihteki ilk Afro-Amerikalı polisin hikâyesini açığa çıkararak da önemli bir eksikliği kapattı. John David Washington, , Adam Driver, Jasper Pääkkönen gibi isimlerin rol aldığı filmin yapımcıları arasında, geçen sene "Get Out" ile En İyi Özgün Senaryo Oscar'ına ulaşan Jordan Peele de yer alıyor.

geçtiğimiz yıl "The Shape of Water"ı En İyi Film Oscar'ını almadan aylar önce açılış filmi olarak izleyici ile buluşturmuştu.

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AFF, Oscar'ın favorisiyle açılacak
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