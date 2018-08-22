AFF, Oscar'ın favorisiyle açılacak

2016'da Akademi tarafından Onur Ödülü'ne layık görülen deneyimli Afro-Amerikalı yönetmen Spike Lee, ırkçı grup Ku Klux Klan sorununun çok farklı bir boyutunu Ron Stallworth'ın anı kitabından perdeye taşıma hedefiyle yola çıktı. Ayrıca siyasi tarihteki ilk Afro-Amerikalı polisin hikâyesini açığa çıkararak da önemli bir eksikliği kapattı. John David Washington, Alec Baldwin, Adam Driver, Jasper Pääkkönen gibi isimlerin rol aldığı filmin yapımcıları arasında, geçen sene "Get Out" ile En İyi Özgün Senaryo Oscar'ına ulaşan Jordan Peele de yer alıyor.

Uluslararası Adana Film Festivali geçtiğimiz yıl "The Shape of Water"ı En İyi Film Oscar'ını almadan aylar önce açılış filmi olarak izleyici ile buluşturmuştu.