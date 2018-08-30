‘Birazcık efendi ol bırak elinden şu sazı’

GÜNAYDIN'a verdiği röportajın ardından sözüm ona 'aydın' arkadaşları tenkit edince 'Kandırıldım, cımbızlandım, inanmayın' diye çark eden Derya Köroğlu...

Kurucusu olduğun Yeni Türkü grubunda da bu tip bir 'mahalle baskısı' ile karşı karşıya kalmıştın, hatırladın mı? O gün de, bugünkü gibi kaçak dövüşmeyi seçmiştin.

2017'de CHP, referandumda 'Hayır' propagandası yapmak için 'Bana Bir Masal Anlat Baba' şarkısını istemişti.

Olumsuz yanıt alan Kemal Kılıçdaroğlu, "O şarkıyı kullanmak istedik.

Korktular, vermediler. O nedenle şarkıyı besteleyeni de, sahibini de kınadım.

Asla onlara da sanatçı demiyorum" diye öfke saçmıştı. Şarkının bestecisi ve Yeni Türkü grubunun eski üyesi olan Cengiz Onural, "Şarkılarımın politik farklılıklar dışında kalmasını tercih ederim.

Kimin sanatçı olduğuna tarih karar veriyor" açıklamasını yapmıştı. Şarkının söz yazarı Yavuz Turgul da, "Cengiz Onural'ın açıklamasının altına imzamı atarım" demişti.

Kılıçdaroğlu, Yeni Türkü'yü hedef gösterip başta Twitter olmak üzere linç kampanyası başlatınca ne yaptığını hatırlıyor musun?

Hemen kurmaylarını toplayıp Yeni Türkü adına "Bana Bir Masal Anlat Baba' şarkısının CHP'ye 'Hayır' propagandası kapsamında verilmemesi kararının Yeni Türkü grubu ile bir ilgisi yoktur.

Şarkıya izin vermek tamamen söz yazarı ve bestecinin yetkisindedir" deyip topu şu sözlerle taça atmıştın: "Bahsi geçen şarkının sözleri Yavuz Turgul-Cengiz Onural'a aittir!" Yani o gün de 'Ben yapmadım' deyip suçu başkasına atmıştın.

Nasıl ki telli turnaların kanadının göçmen buluta takılı olduğunu yıllar önce bize söylediysen, bugün görüyoruz ki sen de Twitter simgesindeki kuşa takılıp öylece kalmışsın... Soy ismindeki çağrışım gibi kör olmuşsun... Gerçekler yerini, anlık tweet baskılarına bırakmış ve sen o mahallede aslında yapayalnız kalmışsın.

Defalarca 'mahalle baskısı' kavramından dem vurup bahseden sizler, bunu yürürlüğe en çok taşıyanlarsınız. Ve ne acıdır ki bu röportajda da, referandumda olduğu gibi yine bir varlık gösteremeyip baskılar altındaki mahallenizin arka sokaklarında, karanlıkta gölgelere karıştınız.

Seneleri devirmiş bir sanatçı olarak çevrendekilerin sana gösterecekleri tepkiden korkup söylediklerini inkar ederek içerisine düştüğün bu trajikomik durum bana Ahmet Kaya'nın 'Entel Maganda' şarkısındaki; 'Birazcık efendi ol / Bırak elinden şu sazı' sözlerini hatırlattı. 'Bırak elinden şu sazı' derken mecazi anlamda söylüyorum, ama bakarsın sen gerçek anlamı ile hareket edersin.

Kim bilir 'Telli Telli' şarkısında da dediğin gibi;

'Ne kalır yarına bizden sonraya / Her şey binip gitmiş uçurtmalara.'