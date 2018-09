Hira ağlayınca Demet ‘Bu iş bitti’ dedi

BUGÜN NELER OLDU

Ünlüşarkıcı Demet Akalın , 6.5 yıllık eşi, kızı Hira'nın babası Okan Kurt 'tan önceki gün tek celsede boşandı. Akalın, boşanmanın ardından ilk açıklamayı yaptı. Evine haciz gelen Akalın, "Benim evim Okan'ın ağabeyinin home ofisiymiş. Pes artık. Kızımın odasını bile almayı düşündüler. Ne diyelim" dedi. Hakkında sosyal medyada birçok yorum yapılan Akalın, bunlar için ise "Herkes her şeyi düşünebilir, sıkıntı yok. Bana sevenlerimin duası yeter" diye konuştu.İddialara göre Okan Kurt, duruşma sırasında boşanmak istemediğini söyledi. Ancak Demet Akalın direttiği için boşanma gerçekleşti. Demet Akalın için son nokta haciz işlemleri sırasında evde bulunan kızı Hira'nın "Köpeğimi de alacaklar mı?" diye ağlaması oldu. Demet Akalın'ın ünlü arkadaşları Esra Erol , Bengü, Sevim Emre, Metin Arolat , Aydın, Lara ve Merve Özbey de destek mesajları yayınladı. Ünlülerin mesajları ise şöyle:Hayatta her şey olur, yaşamın varsa çare de vardır. Sen evladın için en iyisini bilirsin. Geçer bugünler Allah'ın izniyle.Delidir doludur ama dobra kızdır. Çok çalışır. Hayatını, tırnaklarıyla kazıya kazıya, her saniye uğraşa didine kurmuş biridir. Severim ben Demet'i. Keza Okan'ı da. Dışarıdan ne görünür bilmem ama tanıyınca 'A aa ne iyi biriymiş' denen insanlardandır. Karı-koca kimsenin haberi olmadan, haber malzemesi yapmadan o kadar çok ihtiyacı olan insana yardım etmişlerdir ki duysanız şaşarsınız. Okutulan çocuklar vs. de cabası. Gördüğümüz magazinsel olayların dışında bambaşka insani değerler taşır ikisi de. Rüzgar bazen ters eser, zor zamanlar herkes tarafından yaşanır. Hayat böyle bir şey. Sonra bir bakarsın yine güzel günler gelir. Yeter ki başkalarının zor zamanlarıyla mutlu olmayalım. İnsanlığımızdan çıkmak demek olur bu. Sonra Allah göstermesin bir bakarsın senin de başına gelmiş bir şeyler. Demet'in de, Okan'ın da bu sert rüzgardan en hafif, en az zararla, daha da güçlenerek çıkmalarını umut ediyorum.Her şey güzel olacak kraliçem. Sen bugünlere tırnaklarınla kazıya kazıya geldin, şahidiyim. Tekrar beraber olduğunuz günlere dua ediyoruz. Hepsi geçecek, mutlu günler sizin olacak.Canım Demet'im ve Hira'mın yüzü hep gülsün...