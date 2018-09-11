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İşte 'ın evinden haczedilen eşyalar

Giriş Tarihi: 11.09.2018 11:34 Güncelleme Tarihi: 11.09.2018 12:46
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İşte 'ın evinden haczedilen eşyalar
İşte Demet Akalın'ın evinden haczedilen eşyalar
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İşte 'ın evinden haczedilen eşyalar
İşte Demet Akalın'ın evinden haczedilen eşyalar

Şarkıcı ve 'un Beykoz'da yaşadıkları villada dün işlemi yapıldı. Alacaklı bir akaryakıt dağıtım şirketinin, Okan Kurt ve ailesine ait şirketlerin borcu nedeni ile yapılan haciz işleminin tutanaklarına ulaşıldı.

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İşte 'ın evinden haczedilen eşyalar
İşte Demet Akalın'ın evinden haczedilen eşyalar

Saatler süren işlemi sonrası kamyonlara yüklenen eşyalar arasında, tablolar, televizyonlar, klimalar ve koltuk takımları da yer aldı.

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İşte 'ın evinden haczedilen eşyalar
İşte Demet Akalın'ın evinden haczedilen eşyalar

Gündeme gelen işlemi sonrası , 6 yıl önce evlendiği eşi 'dan boşanma kararı aldığını duyurdu.

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İşte 'ın evinden haczedilen eşyalar
İşte Demet Akalın'ın evinden haczedilen eşyalar

Dün yapılan işleminin gerisinde ise, Kurt Ailesi'ni ait Martaş Lojistik ve bağlı şirketlerin borçları yer alıyor.

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İşte 'ın evinden haczedilen eşyalar
İşte Demet Akalın'ın evinden haczedilen eşyalar

Bankalara ve piyasaya olan 150 milyon lirayı aşkın borç nedeni ile alacaklı konumdaki Turkuaz Petrol Ürünleri AŞ avukatları işlemini geçen 6 Temmuz'da yaptı. Tutanak altına alınan eşyalar villada çalışan K. B.'ye yeddi emin olarak teslim edildi.

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İşte 'ın evinden haczedilen eşyalar
İşte Demet Akalın'ın evinden haczedilen eşyalar

ise, bu işlemine itiraz etti. İtirazın gerekçesini ise, haczedilen eşyaların Demet Akalın'a ait olduğu oluşturdu.

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