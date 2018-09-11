İşte Demet Akalın'ın evinden haczedilen eşyalar

Bankalara ve piyasaya olan 150 milyon lirayı aşkın borç nedeni ile alacaklı konumdaki Turkuaz Petrol Ürünleri AŞ avukatları haciz işlemini geçen 6 Temmuz'da yaptı. Tutanak altına alınan eşyalar villada çalışan K. B.'ye yeddi emin olarak teslim edildi.