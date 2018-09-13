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bu yaz 300 bin kişiye şarkı söyledi

Giriş Tarihi: 13.9.2018
Kenan Doğulu bu yaz 300 bin kişiye şarkı söyledi
2018 yazını 'Vay Be' adlı yeni albümüyle karşılayan , tüm yazı sahnede geçirdi. Uzun konser maratonuna 19 Mayıs'ta Bakü Kongre Merkezi'nde verdiği konserle başlayan ünlü şarkıcı; Altınoluk, Antalya, Ayvalık, , Datça, Erikli, , İzmir, , Kıbrıs, Kuşadası, Marmaris konserlerinin yanı sıra üç defa Bodrum, üç defa Çeşme ve iki kez İstanbul 'da sahneye çıktı.


26 BİN KM. YOL YAPTI
Yazın en çok konser veren isimlerinden biri olan Doğulu, bu yaz toplam 26 bin 434 kilometre yol gitti, 300 bine yakın kişiyle buluştu, 20 kere bis yaptı, 2 bin 700 kişiyle çalıştı. Ünlü müzisyen, konserlerinde 'Issız Ada' şarkısını 40 kere çaldı, hayranlarıyla 900 kare foto çektirdi, 250 albüm imzaladı ve 180 hayranıyla tanıştı.
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Kenan Doğulu bu yaz 300 bin kişiye şarkı söyledi
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