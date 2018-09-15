Sette arı dehşeti

BEYKOZ'DAKİ ORMANLIK ALAN
Kapan
filminin setinde korku dolu anlar yaşandı. Yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı, başrollerini Erkan Petekkaya
ile Öykü Çelik
'in paylaştığı filmin çekimleri önceki gün Beykoz
'daki ormanlık arazideydi. Neşeli başlayan set ilerleyen saatlerde karıştı. NEFES ALMAKTA ZORLANDILAR
Ormanda
çekim yapılırken bir anda onlarca arı ekibe saldırdı. Çığlıklar içinde kaçışan ekipten beş kişiyi arı soktu. Arkadaşları hemen devreye girip onlara yardım etti. Ancak oyuncu Zeynep Elçin ile bir set çalışanı, nefes almakta zorlandıkları için hastaneye kaldırıldı.
Korku dolu anlar yaşayan ekip, arı saldırısı bitince arkadaşlarının yardımına koştu. Oyuncu Zeynep Elçin'in de ayağını arı soktu.
Bir set çalışanı ile bir oyuncuya hastanede müdahale edildi. Çekimlere bir gün ara verildi.