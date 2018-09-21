Oyuncular mağara evlerde konaklıyor

Başrollerinde Emrah Erdoğan ve Burcu Kıratlı
'nın rol aldığı atv'nin sevilen dizisi 'Aşk ve Mavi' bugün yeni sezon
a merhaba diyor. Dizinin yeni sezon hazırlıklarını görmek için hafta başında soluğu Ürgüp'te aldım.
İşte set izlenimlerim...
Havaalanında uçak beklerken, aynı uçakta seyahat edeceğimiz yabancı turistlerin pasaportları dikkatimi çekti. Meksika
'dan Japonya'ya, İngiltere'den Rusya'ya kadar pek çok milletten ülkemize gelen turistler Ürgüp'e akın ediyormuş.
Güney Amerika'nın bazı ülkelerine 'Aşk ve Mavi' dizisinin yayın hakları satılmış ve dizi, o ülkelerde yayına girmiş. Oyuncuları yakından görme heyecanını yaşamak isteyenler de setin kurulduğu yerlere geliyormuş.
Anlaşılan Türk dizilerinin ülkemizin turizmine de büyük katkısı oluyor.
Tanık olduğum için söyleyebilirim ki; oyuncuların hiçbiri kapris yapmadan ya da yorgunluklarını sebep göstermeden, isteyen herkesle fotoğraf çektiriyorlar.
15 DAKİKADA SETTELER
Konağa girdiğimde
tüm oyuncuların sette
olduğunu görünce şaşırdım.
Meğer o gün kalabalık bir sahne çekiliyormuş.
Tabii bu durum benim için bulunmaz nimet, yakalayabildiğim oyuncularla ayaküstü sohbet etmeye başladım.
Bazı oyuncular otelde yaşarken, bazıları da ev tutup şehre yerleşmiş.
Tabii bizim oyuncularımız farklı deneyimler yaşamak için mağara evler tutmuşlar.
Tepelik yerlerde, kayalar oyularak yapılan evlerde yaşıyorlar. Volkanik taş olduğu için de yazlar serin, kışlar ılık oluyormuş.
Hem iş, hem de macera bir arada olunca oyuncuların keyifleri yerindeydi.
Kenan Bal, İpek Tuzcuoğlu, Birgül Ulusoy ve Alayça Öztürk ile sohbetim esnasında en büyük lükslerinin; yaşam alanları ile setlerin arasında en fazla 15 dakikalık mesafe olması olduğunu öğrendim.
Hatta hepsi ayrı ayrı; "Diziyi İstanbul'da çekseydik, sete gelebilmek için iki saat önce yola çıkmak gerekirdi.
Burada 15 dakika önce hazırlanıp yola çıkmak yetiyor. Bu büyük bir konfor" dedi.
Oyuncuların Ürgüp'ün her köşesini keşfettiklerini fark ettim.
Şehrin tarihine hakimler, halkın manevi değerlerini önemsiyorlar, en iyi kahvaltı ya da akşam yemeği nerede yenilir biliyorlar.
Dizinin yönetmeni Hakan Arslan
ile monitörün başına oturduk. Yönetmen, puzzle gibi parça parça çekilecek sahneleri titizlikle yönetiyor. Arslan, çekimlerle ilgili şöyle konuştu:
"Böyle deneyimli bir ekiple çalışmak büyük şans.
Tek provayla sahneleri çekiyoruz.
Oyuncuların bu profesyonelliğinin izleyiciye geçtiğini düşünüyorum." GÜNDE 400 TURİST GELİYOR
¦ 'AŞK ve Mavi'nin meşhur konağına günde an az 400 turist geliyormuş. Tabii ben de gelince sayı 401 oldu. Şaka bir yana; sayı doğru, hatta konağın bulunduğu sokağın köşelerine hediyelik eşya tezgahları açanlar da olmuş. Ürgüp esnafının da bu ziyaretlerden sonra mutluluğu yüzlerine yansımış.