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Oyuncular mağara evlerde konaklıyor Ürgüp’te çekilen ‘Aşk ve Mavi’nin oyuncuları farklı bir deneyim için otel yerine kayaların oyularak yapıldığı mağara evlerde kalıyor