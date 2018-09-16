Bu görüntüsü çok konuşulacak! Rihanna yine büyüledi

Kendi makyaj markasının 1.yıl dönümünü kutlayan Rihanna, katıldığı davette herkesi büyüledi. Rihanna kendi makyaj markası Fenty Beauty'nin 1. yıl dönümünde göz kamaştırdı. Rihanna, makyajından ayakkabısına kadar pembe giydi. Son dönemde aldığı kilolarla magazin gündemini meşgul eden Rihanna, giydiği pembe elbise ile adeta konukları büyüledi. Rihanna ayrıca, tüm vücudunu simlerle süsledi. 30 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, makyaj markasını piyasaya sürdüğünde, ilk 40 günde 100 milyon dolarlık kazanç elde etmişti.