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Bu görüntüsü çok konuşulacak! yine büyüledi

Giriş Tarihi: 16.09.2018 16:55 Güncelleme Tarihi: 16.09.2018 16:59
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Bu görüntüsü çok konuşulacak! yine büyüledi
Bu görüntüsü çok konuşulacak! Rihanna yine büyüledi

Kendi makyaj markasının 1.yıl dönümünü kutlayan , katıldığı davette herkesi büyüledi.

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Bu görüntüsü çok konuşulacak! yine büyüledi
Bu görüntüsü çok konuşulacak! Rihanna yine büyüledi

kendi makyaj markası Fenty Beauty'nin 1. yıl dönümünde göz kamaştırdı.

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Bu görüntüsü çok konuşulacak! yine büyüledi
Bu görüntüsü çok konuşulacak! Rihanna yine büyüledi

, makyajından ayakkabısına kadar pembe giydi.

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Bu görüntüsü çok konuşulacak! yine büyüledi
Bu görüntüsü çok konuşulacak! Rihanna yine büyüledi

Son dönemde aldığı kilolarla magazin gündemini meşgul eden , giydiği pembe elbise ile adeta konukları büyüledi.

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Bu görüntüsü çok konuşulacak! yine büyüledi
Bu görüntüsü çok konuşulacak! Rihanna yine büyüledi

ayrıca, tüm vücudunu simlerle süsledi.

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Bu görüntüsü çok konuşulacak! yine büyüledi
Bu görüntüsü çok konuşulacak! Rihanna yine büyüledi

30 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, makyaj markasını piyasaya sürdüğünde, ilk 40 günde 100 milyon dolarlık kazanç elde etmişti.

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Bu görüntüsü çok konuşulacak! yine büyüledi
Bu görüntüsü çok konuşulacak! Rihanna yine büyüledi
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